Fotod: NATO peasekretär Rutte kohtus president Alar Karisega

President Karis rõhutas NATO heidutuse ja kaitseplaanide olulisust. "Meil on head NATO kaitseplaanid olemas, kuid nüüd on ülioluline, et kõik liitlased täidaksid need vajalikus mahus vägede, võimete ja varudega," ütles president Karis. "Alles siis saame rääkida alliansi kaitsehoiaku tegelikust tugevdamisest, ja seeläbi tegelikust heidutusest," lausus ta.

Eesti riigipea lisas, et kaitseks on vaja rohkem ressursse ja on selge, et praegune NATO liitlaste kaitsekulutuste eesmärk ei ole enam piisav. "Me peaksime seadma kõrgema kaitsekulutuste sihi, näiteks 2,5 protsenti," ütles ta. Eesti on selleks valmis – 2024. aastal on Eesti kaitsekulutused 3,4 protsenti SKP-st.

Presidendi sõnul on NATO jõudnud Ukraina liikmesuse küsimuses pöördumatusse etappi. "Me oleme leppinud kokku, et Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu. Loomulik samm oleks esitada Ukrainale ametlik kutse liituda alliansiga," lausus president Karis.

Ta kinnitas, et Eesti on pühendunud andma Ukrainale sõjalist toetust 0,25 protsendi ulatuses oma SKP-st järgmise nelja aasta jooksul.