Tõrva vald de Tolly mausoleumi sulgeda ei plaani

Barclay de Tolly sammas seisab Riia kesklinnas väga väärikas kohas – sealsamas on valitsushoone, sambast paremale jääb õigeusu kirik. Ja vasakul on suur hotell. Nii et see on lisaks olulisele kohale ka väga rahvarohke koht. ja nüüd on Riia linnavalitsus otsustanud, et see sammas võetakse maha.

Ajalooline postament viiakse lattu ja kuju antakse tagasi annetajale – ettevõtja Jevgeni Gombergile.

Riia aselinnapea Linda Ozola ütles "Aktuaalsele kaamerale", et de Tolly samba mahavõtmist tuleb vaadelda laiemas venestamisest vabanemise kontekstis, mis Ukraina sõja ajal on Läti pealinnas ja kogu riigis kaasa toonud palju radikaalseid ja lätimeelseid otsuseid. Lätlased võtsid maha Võidu samba ja selle järel on hakatud venemeelseid üritusi korraldama teiste mälestusmärkide juures.

"Erinevaid Venemaa saatkonna organiseeritud või toetatud üritusi hakkas toimuma Aleksandr Puškini mälestusmärgi juures. Kui Puškini monument ära viidi, näeme samasuguseid kogunemisi Barclay de Tolly kuju kõrval. See on meie ühiskonna ühtekuuluvuse ja turvalisuse küsimus. Ajaloolisi tähiseid kasutatakse tänapäeva Venemaa poliitiliste eesmärkide saavutamiseks," lausus Ozola.

Vaid mõnisada kilomeetrit Riiast, Tõrva lähedal Jõgevestes asub aga Barlay de Tolly mausoleum, kus väejuht koos oma naisega puhkab.

Turiste käib seal palju. Vallajuhtide sõnul võiks kaaluda Riias maha võetava kuju toomist Jõgevestesse, väejuhi viimsesse puhkepaika.

"Kuskile peab ajalukku sissevaatamisega piiri tõmbama. Kui võtame Barclay de Tollyt inimesena, siis tegemist oli ju baltisaksa-šoti päritolu väejuhiga, kes teenis Tsaari-Venemaad. Samas on oluline ka see, miks mausoleum just siin on – talle kuulus Jõgeveste mõis ja ta ise tahtis siin elada. Ja mis on märkimisväärne ajaloos: väidetavalt oli tegemist mehega, kes õppis ära eesti keele," lausus Tõrva vallavolikogu esimees ja riigikogu liige Maido Ruusmann.

Eestiga on Barclay de Tollyl palju seoseid.

"Eks ole lätlaste enda asi seda tunnetada. Aga meie puhul – ta ei seostu ju meie ajaloo traagiliste sündmustega. Need sündmused, mille keskel oli Barclay de Tolly, ei tee täna kellelegi haiget. Ta ei tegutsenud ju väepealikuna otse Eestis neid vägesid juhtides. Barclay de Tolly, olles siin, meie keskel, toob just olulise osa maailma ajaloost – Napoleoni sõdadest - meile koju kätte," lausus ajaloolane ja Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.