London ja Berliin sõlmivad Venemaa ohule vastamiseks uue kaitsepakti

Briti ja Saksa kaitseministrid allkirjastavad kolmapäeval Londonis lepingu, mis ametnike sõnul on esimene selline kaitsepakt nende kahe riigi vahel, mille eesmärk on tugevdada Venemaa agressiooni silmas pidades Euroopa julgeolekut.

"Ühendkuningriik ja Saksamaa lähenevad üksteisele. Projektidega õhu-, maa-, mere- ja kübervaldkonnas suurendame ühiselt oma kaitsevõimet, tugevdades seeläbi Euroopa sammast NATO-s," ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius enne lepingu allkirjastamist tehtud avalduses.

"Minu jaoks on eriti oluline, et teeme veelgi tihedamat koostööd NATO idatiiva tugevdamiseks ja kriitiliste võimelünkade likvideerimiseks, näiteks kaugmaarelvade vallas," lisas Pistorius.

Briti kaitseminister John Healey nimetas lepet verstapostiks suhetes sakslastega.

Lepingu kohaselt peaks Saksa relvajõudude mitmeotstarbeline merepatrull-lennuk Boeing P-8 Poseidon hakkama regulaarselt startima Šotimaa sõjaväebaasist, et patrullida Põhja-Atlandil. Liitlased hakkavad tegema tihedamat koostööd Põhjamere elutähtsate veealuste kaablite kaitsmiseks.

Saksamaa ja ÜK sõnul on üks koostöö prioriteete töötada välja kaugmaarelvad, mis suudavad lennata kaugemale kui Briti praegused Storm Shadow raketid. Saksa kaitsehiid Rheinmetall peaks avama ka tehase, mis toodab Briti terasest suurtükitorusid.

Ametnike sõnul tähendab pakt ühtlasi, et Briti ja Saksa väed Eestis ja Leedus hakkavad harjutama ja tegutsema tihedamalt koos, tagades, et "NATO idatiival asuvad maaväed jäävad tugevaks heidutusvahendiks ning on vajadusel valmis võitlema ja võitma".

Samuti on oodata Briti ja Saksamaa koostööd uute maismaa- ja õhudroonide väljatöötamisel.