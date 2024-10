Trump süüdistab Briti leiboriste USA valimistesse sekkumises

Trumpi meeskond leiab, et leiboristide partei saatis oma töötajad USA-sse, et nad aitaksid seal demokraatidel kampaaniat teha. Kaebuses seisab, et demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris võttis abi ka vastu.

"Kui Briti valitsuse esindajad püüdsid varem Ameerikas ukselt uksele käia, ei lõppenud see nende jaoks hästi," teatasid Trumpi meeskonna advokaadid, viidates nii Ameerika iseseisvussõjale.

Samas Suurbritannia peaminister Keir Starmer kaitses oma parteikaaslasi ning ütles, et nad tegutsevad USA-s vabatahtlikena. Partei ei rahasta nende tegevust, seega pole nende vabatahtlik töö ka USA valimisseadusega vastuolus.

Trumpi juriidiline meeskond samas jagab meedias levinud teateid, et viimaste kuude jooksul sõitsid USA-sse mitmed tähtsad leiboristide partei ametnikud. Nende hulgas oli ka Starmeri personaliülem ning Trumpi tiim leiab, et need ametnikud aitasid siis demokraatidel valimiskampaaniat teha.

Trumpi meeskonna kaebuses tuuakse veel välja, et hiljuti kirjutas leiboristide kõrge parteiametnik platvormil Linkedin, et ligi 100 praegust ja endist leiboristide partei töötajat sõidavad lähinädalate jooksul USA-sse, et aidata demokraatidel kampaaniat teha. Nüüdseks on see postitus juba kustutatud, vahendas Financial Times.

Suurbritannia parlamendi väliskomisjoni juht Emily Thornberry (leiborist) võttis samuti sõna partei aktivistide tegevuse vastu. Thornberry sõnul ei meeldiks ka talle, kui "Ameerika poliitik tuleks siia ja ütleks mulle, kuidas hääletada".