WSJ: ummikseis USA presidendivalimistel muudab demokraadid ärevaks

Harrise ebakindlus demokraatide toetuse kindlustamisel traditsiooniliselt demokraate toetavates osariikides – nii-öelda sinistes osariikides – on muutnud tema meeskonna rahutuks, selgus intervjuudest abide ja nõunikega.

Harrisel on tugev toetust naisvalijate seas, kuid selge probleem meesvalijatega, sealhulgas nii mustanahaliste kui ka valgete töölisklassi meestega. Samuti pole Harrisel õnnestunud saavutada Michigani osariigi araabia-ameeriklaste toetust, kes on pettunud demokraadist president Joe Bideni administratsiooni tegevuses Lähis-Ida konflikti lahendamisel.

"Inimesed tundsid end kolm nädalat tagasi paremini," ütles üks kampaaniale lähedal olev demokraat. Ta märkis, et tasavägine valimisheitlus oli oodatav, kuid nüüd on demokraate tabanud viimase hetke paanika.

Mõned demokraadid väidavad, et mälestused 2016. aasta kampaaniast – kui enesekindel Hillary Clinton kaotas Donald Trumpile – varjutavad selle aasta valimisi.

Harrise kampaaniakorraldajad ütlevad, et nad on väljakutsete osas realistlikult meelestatud. Kampaaniajuht Jen O'Malley Dillon rõhutas hiljuti oma meeskonnale, et valimised tulevad väga tasavägised.

O'Malley Dillon lausus, et kuigi siseandmed näitavad, et Harris on valimisi võitmas, tuleb võit väga napilt ja kõigi ühise pingutuse tulemusel.

Küsitlused näitavad, et võidujooks on ummikseisus, kuid Harrise nõustajad väidavad, et neil on Trumpi ees eelis tänu kampaania korraldusele. Kampaania sisaldab nii ukselt-uksele käimist, andmeanalüüsi kui ka miljonite dollarite eest suunatud reklaami.

Harrise meeskond on püüdnud kindlustada ka traditsiooniliselt demokraate toetavate Michigani, Pennsylvania ja Wisconsini osariikide toetust. Küsitlused aga näitavad, et võidujooks neis kolmes osariigis on tasavägine. Alates oktoobri algusest on küsitlustulemused – veapiiri piires – nihkunud mõne punkti võrra isegi Trumpi kasuks.

Demokraadid püüavad ära kasutada Harrise eelist naisvalijate seas, lootes suurendada valimisaktiivsust valgete naiste hulgas, kes on mures abordiõiguste pärast. Harris kavatseb teema tõstada reedel Texases toimuval kampaaniaüritusel – Texases on pärast kuuendat rasedusnädalat abort keelatud.

Samuti tegeleb Harrise kampaaniameeskond ka meesvalijate kõnetamisega – nad avaldavad mustanahalistele ja latiino meestele suunatud poliitilisi plaane ning osalevad meestele suunatud taskuhäälingutes ja telesaadetes.

Esmaspäeval korraldas Harris koos endise vabariiklase Liz Cheneyga kampaaniaüritusi kolmes Suur järvistu osariigis, eesmärgiga saavutada side naiste ja kõhklevate valijatega, kes on väljendanud muret abordiõiguste ja demokraatlike põhimõtete hääbumise pärast.

Harrise leer loodab ka valima meelitada rohkem vabariiklasi ja sõltumatuid valijaid, et kompenseerida teiste sihtgruppide, sealhulgas nooremate meeste, toetuse vähenemist.

"Oleme täiesti teadlikud, et Michigan on tasavägine, kuid oleme väga kindlad oma kampaanias ja võimes finišijoon ületada," ütles osariigi esindaja kongressis Haley Stevens.

Harris viibib kolmapäeval Philadelphia äärelinnas, kuna osad Pennsylvania osariigi demokraadid on häirekella löönud.

Mõned erakonna liikmed on eraviisiliselt kritiseerinud Harrise Pennsylvania kampaania juhti Nikki Lud. Kriitikana on esile toodud viivitusi valijatele õuesiltide hankimisega ning piiratud suhtlust osariigi poliitikutega.

Harrise kampaania pressiesindaja märkis, et Obama endine nõunik Paulette Aniskoff liitus kampaaniaga septembris, et keskenduda valijate meelitamisele. Kampaaniakorraldaja Julie Chavez Rodriguez ütles, et kampaania on "Pennsylvania ajaloo suurim ja keerukaim operatsioon", rõhutades, et neil on kohapeal 50 kontorit ja 400 töötajat.

Trumpi kampaaniameeskond on ostnud reklaame, milles kritiseeritakse Harrist varasemate kommentaaride pärast seoses maksumaksja rahastatud transsooliste vangide operatsioonide teemal – mõned demokraadid on tunnistanud, et Trumpi meeskonna kampaania on sel teemal osutunud tõhusaks. Vabariiklased näevad trumbina ka Trumpi eelist majanduses.

Endine president Trump jätkab samuti meessoost valijate poole pöördumist, sealhulgas plaanib ta reedel osaleda populaarses Joe Rogani taskuhäälingusaates.

Harrise kampaaniameeskond on endiselt kindel oma lähenemises seitsmele suuremale kaalukeeleosariigile. Sel kuul Philadelphias toimunud kohtumisel suurimate annetajatega ütles O'Malley Dillon, et demokraatidel on hea positsioon võitmiseks, kui nad viimastel nädalatel oma plaanile kindlaks jäävad.

Ka mitmed demokraatidest suurannetajad keskenduvad kaalukeeleosariikidele, et meelitada valijaid valimisjaoskondadesse.

Harrise kampaania tippstrateeg David Plouffe ütles sel nädalal, et võidujooks kolmes sinises osariigis on olnud põhimõtteliselt võrdne, kuid demokraadid usuvad, et neil on tugevam positsioon jõudmaks kõhklevate valijateni.

Plouffe lisas, et Trump on endiselt sõltuv esmavalijatest ja ebaregulaarsetest valijatest, kuid et eelhääletamise andmed ei viita sellele, et vabariiklased meelitavad kodudest välja hulga ebaregulaarseid valijaid.

Senised eelhääletamise tulemused aga näitavad, et vabariiklased on kogunud enne valimispäeva rohkem hääli kui varasemalt ning kahandanud demokraatide tüüpilist edumaad eelhääletamisel.

Ekspertide hinnangul on Trumpile hääle andnud eelhääletajad tõenäoliselt vabariiklased, kes tavaliselt hääletavad valimispäeval, kuid sel aastal otsustasid lihtsalt varakult hääletada. Sellest olenemata on eelhääletuse andmed demokraatide ärevust suurendanud.

Harrise kampaaniameeskond on kaasanud kuulsusi, et meelitada inimesi hääletama. Viimastel päevadel on toimunud üritused, kus on astunud üles muusikud Lizzo ja Usher. Teisipäeval astus räppar Eminem üles koos endise president Barack Obamaga.

Harrise kampaaniameeskond teatas, et rokkstaar Bruce Springsteen ühineb Harrise ja Obamaga neljapäeval Atlantas toimuval kampaaniaüritusel ning koos Obamaga veel esmaspäeval Philadelphias toimuval üritusel.