ERR USA-s: paljude arvates on presidendivalimiste süsteem ajale jalgu jäänud

Üle 200 aasta on USA-s määranud presidendivalimiste tulemuse valijameeste kogu, aga enam kui pooled ameeriklastest arvavad, et süsteem on ajale jalgu jäänud.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste eel on tähelepanu keskmes vaid kaalukeeleosariigid. See tähendab, et enamikus osariikides on valimistulemus teada juba enne häälte lugemist ning üllatusi oodata ei ole.

Nii on näiteks Marylandi osariigis, kus vaatamata vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi suurtele plakatitele toetatakse ülekaalukalt demokraate. Pole kahtlustki, et ka tänavu kogub selles osariigis kõik valijameeste hääled demokraatide presidendikandidaat ehk Kamala Harris.

Ühendriikide keeruline valimissüsteem tekitab paljudes ameeriklastes pahameelt, sest võib tekkida olukord, kus tulemuse otsustab vaid paarkümmend tuhat valijat mõnest väikesest kaalukeeleosariigi maakonnast.

"See oli selgelt kompromiss, mille meie riigi asutajad tegid, et kaasata lõunaosariike, andes neile ebaproportsionaalselt suure osa võimust riigi poliitiliste protsesside üle. Meil on see süsteem, see ei muutu minu elu jooksul, tõenäoliselt mitte ka teie elu jooksul. See on süsteem, mis meil on. Peame sellega töötama ja seda süsteemi kasutades suutma ka võita," rääkis Marylandi osariigi valija Paul.

Enam kui 60 protsenti ameeriklastest eelistab, et praegune süsteem vajab uuendust ning Valgesse Majja peaks pääsema kandidaat, kes kogub üleriigiliselt enim hääli.

"Valijameeste kogu ei ole kõige demokraatlikum viis presidendi valimiseks. Viimastel kordadel on juhtunud, kus kandidaat, kes on saanud suurema osa häältest, ei ole võitnud. Arvan, et see on ebademokraatlik ja ei tohiks jätkuda," ütles Marylandis elav Melissa.

Linnulennult 300 kilomeetrit lääne poole on pilt Marylandi osariigist aga sootuks erinev ehk Lääne-Virginias saab kõik valijameeste hääled vabariiklane Donald Trump.

Lääne-Virginia osariigi valija Nathani hinnangul on praegune valimissüsteem hea. "Üks asi, ma usun, et see aitab vähendada valimispettusi," põhjendas ta.

Michael aga ootab muutust. "Ma arvan, et süsteem vajab uuendust, kuid ma ei usu, et praegune on pettus või ebaõiglane. Ma ei arva, et mu hääl pole oluline või ei loe. Kindlasti loeb. Ilmselgelt tuleb riigi arenedes ja aja möödudes mõningaid muudatusi teha, kuid ma ei tea, milliseid," rääkis ta.