Neljapäev on päikeseline, kuid jätkuvalt tuuline

Neljapäeval sadu ei tule ja paistab päike, tuul on aga veel üsna tugev.

Neljapäeva öö on muutliku pilvisusega. Eesti idapoolses osas tuleb vihmahooge, lääne pool on sajuvõimalus üsna väike. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 9, iiliti 13, rannikul kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb sisemaal paar-kolm kraadi alla 10, rannikul jääb üle 10 kraadi.

Hommikul on nii selget kui ka pilves taevast, aga sadu ei tule. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid sisemaal 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis, õhtu poole tuul vähehaaval nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb kuni 13 kraadini.

Reede on ka kõrgrõhkkonna toel suurema sajuta ja soe, aga niiskem. Taevas on madal pilvekiht ja uduvihm on võimalik.

Laupäevaks toob madalrõhulohk vihma ja õhusoe jääb 10 piirile.

Pühapäev on ka üsna pilvine ja mõne vihmasahmakaga.

Uus nädal tõstab taas tuult ja toob vahetevahel sajuhooge.