Soome võimud hoiatavad Venemaa vaenuliku tegevuse eest

Soome siseminister Lulu Ranne rääkis, et Soomes toimuvad kahtlased sabotaaži- ja häiretegevused. Ta hoiatas, et Venemaa osaleb laiaulatuslikes mõjutusoperatsioonides Soome ja teiste Euroopa riikide vastu, kirjutab Reuters.

NATO ja lääne luureteenistused, sealhulgas Soome luureteenistus, on ka varem hoiatanud, et Venemaa on Euro-Atlandi piirkonnas üha suurema hulga vaenulike tegevuste taga, alates korduvatest küberrünnakutest kuni süütamisteni.

Venemaa eitab seost.

"Kogeme häireid, sabotaaži, erinevat tüüpi kahjusid ja instrumentaliseeritud migratsiooni. See tekitab üldist ebakindlust ja ebamäärasust, mis on tõsi ja mis mitte," ütles Ranne ajakirjanikele. Ta lisas, et paljude juhtumite uurimine on pooleli.

"Kuid nii tsiviil- kui ka sõjaväeluure teabe põhjal on meil selgeid viiteid Venemaale," sõnas Ranne ja lisas, et seos on kõige ilmsem GPS-i häiretes, mida Soome on oma mere- ja lennuliikluses kogenud.

"Praegu on Venemaa peamine, kes meie vastu suunatud laiaulatuslikes mõjutusoperatsioonides osaleb," ütles Ranne.

Mõned kahtlased juhtumid võivad tuleneda ka vandalismist ning võib selguda, et neil pole seost välisriigiga, märkis Soome kaitsepolitsei (supo).

Küberrünnakute hoogustumine

Oktoobri alguses rääkis energiakontsern Fortum Reutersile, et seisab Soomes ja Rootsis iga päev silmitsi küberrünnakutega ning on mõnikord märganud oma asutuste läheduses droone ja kahtlasi isikuid. Samuti on olnud häiritud kontserni elektrijaamade satelliidiühendused.

Põhjamaade suurim laenuandja Nordea pank on olnud nädalaid enneolematu ummistusrünnaku (DDoS) all. Transpordi- ja sideministeeriumi riikliku küberjulgeoleku direktor Rauli Paananen kirjeldas seda kui "väga ebatavalist".

Rünnakud ajendasid Soome riiklikku juurdlusbürood reedel alustama uurimist finantssektorile suunatud küberrünnakute kohta.

Nordea ütles Reutersile saadetud e-kirjas: "Hiljutine DDoS-i rünnakute laine, mis sai põhjamaades alguse septembri keskel, oli kõige agressiivsem, mida me kunagi näinud oleme. Rünnakud tõid kaasa võrguteenuste ajutise aegluse või kättesaamatuse."

Pank teatas, et blokeeris umbes 90 protsenti hiljutistest rünnakutest.

Kahtlased droonid ja vargused veerajatistes

Soome võimud on süstemaatiliselt püüdnud kontrollida kõiki kriitilise infrastruktuuri läheduses lendavaid droone.

Soome siseministeeriumi politseiosakonna peadirektor Tomi Vuori sõnul pole aga kedagi seoses droonilendudega tabatud.

Samuti on toimunud arvestatav hulk vargusi veerajatistes ja sarnastes kohtades, mille käigus on varastatud tehnilisi seadmeid ilma selge rahalise huvita. Vuori sõnul tekitab see kahtlusi välisriigi seotuses.

Supo sõnul on Venemaa luure- ja salateenistused pidanud oma tegevuse ümber mõtlema pärast seda, kui Euroopa riigid saatsid vastuseks Venemaa sõjale Ukrainas riigist välja enam kui 700 Vene diplomaati.

"Venemaa tegutsemisviis on järjest agressiivsem, nad on üha ohtlikumad ja nad hoolivad üha vähem kaasohvritest," ütles supo peadirektori asetäitja Teemu Turunen.

"Mündi teine ​​pool on see, et Venemaa ei ole kõikvõimas, nagu neile end sageli kujutada meeldib. Nad ei ole võimelised kõigeks, milles neid praegu süüdistatakse," lisas Turunen.