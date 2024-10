Tallinki kasum vähenes kolmandas kvartalis ligi neljandiku

Kontserni auditeerimata müügitulu langes 3,7 protsendi võrra ning reisijaid vedasid Tallinki laevad kolmandas kvartalis kokku 3,4 protsendi võrra vähem kui mullu.

Praegu puudub Tallinkil rakendus kahele laevale. "Meil on kaks laeva, mis seisavad Tallinna sadamas. Üks on Romantika ja teine Superfast 9. Mõlema puhul lõppes tšarterleping, laevad tulid tagasi ja praegu juhtkond tegeleb sellega, et need laevad saaksid endale uue töö," selgitas Tallink Grupi juhatuse liige Margus Schults.

Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on aga praegusi majandusolusid ja turgude seisu arvestades tegu ikkagi tugeva tulemusega.

Tallinki aktsia Tallinna börsil langes neljapäeval üle kolme protsendi. Dividende plaanib ettevõte järgmisel aastal siiski maksta.

"Dividendi alati formaalselt otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul, aga jah, me oleme plaaninud dividendide maksmisega jätkata ja öelnud, et nii kaua kui meie majandustulemused seda võimaldavad, minimaalselt viis senti aktsia kohta on plaanis maksta," ütles Schults.