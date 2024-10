Reedel sajab kohati vähest vihma

Reede öö on pilves selgimistega. Kohati võib sadada vähest vihma ja olla udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on pilvine ja üksikute selgimistega. Kohati on udu ja mõnel pool võib tibutada vihma. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 8 kuni 12 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma. Tuul puhub läänest ja edelast 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 13 kraadi.

Nädalavahetus nii kuiv ei tule kui eelmine. Sajune on eelkõige just laupäev, mil vihm jõuab saartele hommikuks ning levib edasi mandrile. Päeval sajab juba mitmel pool. Öösel on sooja 3 kuni 11, päeval 7 kuni 12 kraadi.

Ka pühapäeva öö tuleb mitmel pool vihmane, on ka udu ja päeval sajab kohati. Öösel on sooja keskmiselt 8, päeval 11 kraadi.

Esmaspäev on sajune eelkõige öösel ja ennelõunal ning õhusoe pisut langeb. Veel jahedam tuleb teisipäev, mil vihma on oodata taas pigem ööseks, Kirde-Eestis võib tulla ka lörtsi ning päev tuleb sajuta.