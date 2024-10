Valmiv riigiäpp tuleb kolmekeelne

"Keelevaliku eesmärk on tagada, et riiklikud teenused oleksid kättesaadavad võimalikult laiale elanikkonnale. Arvestades, et Eestis elab suur hulk vene keelt kõnelevaid inimesi, sealhulgas ukrainlaseid ja teiste rahvuste esindajad, on oluline pakkuda neile võimalust kasutada riiklikke teenuseid keeles, mida nad kõige paremini mõistavad," ütles RIA tehnoloogia arenduse talitusejuhataja Õie-Mari Aasmäe.

Mitmekeelne kasutajaliides aitab Aasmäe sõnul luua kaasava ja tõhusa suhtluse riigi ja elanike vahel.

Riikliku mobiilirakenduse esimene etapp on valmis ning kasutajateni peaks rakendus, mille nimeks saab eesti.ee mobiilirakendus, jõudma 2024. aasta lõpuks, teatas Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).

Möödunud aasta keskel pidanuks valmima mRiigi äpp, mille loomise aluseks oli Ukraina analoogne rakendus Diia. Testperioodi läbinud rakenduse arendus lõppes pärast Eesti infotehnoloogiaettevõtetega toimunud kohtumist.

Uue rakenduse arendamiseks kuulutas RIA aasta alguses välja minikonkursi ning rakenduse arendajaks valiti Net Group, kelle hinnangul pidanuks rakendus valmima 129 päevaga.

Mai lõpus valmisid rakenduse esimese etapi arendustööd. Teise etapi tööde planeeritav üleandmine toimus juuli lõpus, millele järgneb turvatestimine.

Juuli lõpuga andis Net Group rakenduse arendustööd RIA üle ning fookusgrupi testimist viib koostöös RIA meeskonnaga läbi Trinidad Wiseman OÜ.

Valmivas äpis pakutakse kasutajatele eri teenuseid. Rakenduses saab kasutaja muu hulgas saada riiklike ohuteavitusi, kasutada andmejälgijat, näha andmeid enda ja oma alaealiste laste kohta ning teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemidest.