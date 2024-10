Gruusia president süüdistas valimispettuses Venemaad

Zurabišvili süüdistas pühapäeval Venemaad väidetava valimispettuse korraldamises, öeldes, et Gruusia on langenud Vene erioperatsiooni ohvriks.

"Me oleme Vene erioperatsiooni, Gruusia rahva vastu peetava hübriidsõja moodsa vormi tunnistajad ja ohvrid," ütles ta, nimetades valimisi täielikuks võltsinguks.

"See oli valimiste täielik võltsimine. Ma ei tunnusta neid valimisi, ma kutsun rahvast üles ühinema ja ütlema, et me ei tunnusta neid valimisi," ütles Zurabišvili telepöördumises.

OSCE vaatlejate hinnangul on Gruusia valimistel märke demokraatia murenemisest

Valitsuserakond Gruusia Unistus sai riigi valimiskomisjoni kinnitusel üle 54 protsendi häältest, opositsioonierakonnad valimistulemusega ei nõustu.

OSCE vaatlejate hinnangul õõnestas valimisi ebavõrdne rahastus. Vaatlejate teatel esines valimistel valijate survestamist, eriti avaliku sektori töötajate survestamist.

Vaatlejad täheldasid häälte ostmist ja korduvat hääletamist, seda eriti maapiirkondades. Samuti vandaliseeriti ühe valimisvaatleja autot.

Võimuerakond jagas OSCE hinnangul valijatele kampaania käigus Vene desinformatsiooni ja võttis sihikule lääne partnerid.

"Valimisi rikkusid ebavõrdsed tingimused, survestamine ja pinged," märkis OSCE, Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja NATO ühine vaatlusmissioon avalduses, milles väljendati muret valimistulemuste usaldusväärsuse pärast.

"Meie Euroopa Parlamendi meeskonnad nägid mõnes jaoskonnas suurt pinget, segadust ja kaost. Ühel juhul sedelite toppimine valimiskasti. Füüsiline kallaletung vaatlejale, kes oli tulnud kontrollima võimalikke rikkumisi, vaatlejate ja meedia valimisjaoskondadest välja ajamine," lausus Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht Antonio Lopez-Isturiz White.

Vaatlejad leidsid, et õiguslik raamistik on Gruusias demokraatlike valimiste korraldamiseks piisav. Mõned varasemad positiivsed muutused on aga hiljutiste seadusemuudatustega tagasi pööratud ja mitmed pikaajalised soovitused on jäänud arvesse võtmata.

"Naiskandidaatide arvu vähenemine sookvootide kaotamise tõttu, on tagasilöök mitmekesisusele. Eriti kuna naiste aktiivne osalemine valimisjaoskondades tõstab esile mitte ainult nende elutähtsa rolli, vaid näitab ka vajadust nende suurema esindatuse järele," ütles OSCE parlamentaarse assamblee delegatsiooni juht Pia Kauma.