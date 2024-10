Volkswagen kavatseb sulgeda kolm Saksamaal asuvat tehast

Volkswageni (VW) töönõukogu juht Daniela Cavallo ütles esmaspäeval, et firma kavatseb Saksamaal sulgeda kolm tehast.

Juba eelmisel kuul selgus, et VW võib Saksamaal tootmist kokku tõmmata. Cavallo ütles esmaspäeval mitmesajale töötajale, et firma võtab asja tõsiselt ning kavatseb sulgeda vähemalt kolm tehast.

Cavallo ei täpsustanud, milliseid tehaseid firma otsus mõjutab ja kui palju inimesi koondatakse. VW annab Saksamaal tööd ligi 300 000 inimesele.

VW ja võimsad ametiühingud liiguvad nüüd kokkupõrkekursil. Ametiühing IG Metall, mis esindab suurt osa firma töölistest, väljendas suurt rahulolematust. IG Metall on juba varem ähvardanud streikidega ning nõuab töötajatele palgatõusu.

Volkswagenil on Saksamaal kokku 10 tehast, kuus asuvad Alam-Saksi liidumaal, kolm Saksimaal ja üks Hessenis.

VW pole oma 87-aastase ajaloo jooksul Saksamaal asuvaid tehaseid sulgenud.

Volkswagen väidab nüüd, et kõrged energia- ja tööjõukulud Saksamaal on asetanud nad ebasoodsasse olukorda nii Euroopa kui ka Hiina konkurentidega võrreldes – seda ajal, mil Hiina on võtnud sihikule suure osa piirkonna elektrisõidukite turust.

Ka teised Saksa autotootjad tunnevad kasvavat pinget. Mercedes-Benz ja BMW on Hiina nõrga nõudluse tõttu oma kasumiprognoose kärpinud.