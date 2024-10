Kultuurikomisjoni hinnangul on vaja uut Estonia juurdeehituse mõjuanalüüsi

Kultuurikomisjon arutas esmaspäeval muinsuskaitseameti poolt rahvusooper Estonia teatrihoone juurdeehituse pärandi mõjuanalüüsi.

Estonia paikneb vanalinna muinsuskaitsealal, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Muinsuskaitseamet tellis juurdeehitusele mõjuhinnangu ja selle koostas arhitektuuriajaloolane Triin Ojari.

Kultuurikomisjoni liige Sutrop märkis, et mõjuanalüüsi koostanud Triin Ojari pole sõltumatu arhitektuuriajaloolane, vaid töötab Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnas.

"Meie seisukoht on, et tuleb tellida uus analüüs," ütles Sutrop. "Kaasata kõik erinevatel seisukohtadel olevad eksperdid, mitte ainult anda sõna negatiivsetele. Ja kui vaja siis ka rahvusvahelised eksperdid, kes siis aitaksid tegelikult kõigepealt faktiliselt selle selgeks teha."

Sutrop täpsustas, et komisjonist oli kuus liiget uue mõjuanalüüsi poolt, üks liige vastu ning üks erapooletu.

Samuti on Sutropi sõnul oluline, et Rahvusooper Estonia põhjendaks, miks teatril just sellised vajadused on.

"Ei ole mõtet seda muinsuskaitse näpunäidete järgi võetud ettepanekut hakata realiseerima, kui see ei rahulda Estonia tingimusi," lausus Sutrop. "Rõhutan, et muinsuskaitseamet on teinud ettepaneku Estonia maja sisse ehitada suurem saal, mis tähendaks täna ilusa ajaloolise saali lõhkumist ja on juba iseenesest muinsuskaitse hävitamine tegelikult. Ja ikkagi ei rahulda siis teatri vajadusi."

Sutrop lisas, et uue maja ehituseks raha ei ole, kuid juurdeehituseks on raha eraldatud.

"Kui me seda täna ei kasuta, siis hiljem ei ole meil raha ühegi maja ehitamiseks. Kindlasti peavad eri osapooled kokku tulema, leidma mõistliku lahenduse ja see võib olla ka kompromiss, aga see peab olema teadmispõhine ja kindlasti objektiivne," sõnas ta.