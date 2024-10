Tallinn läheb edasi Kakumäe ranna ja Westholmi juurdeehituse planeeringuga

"Planeeringute statistika on aina positiivsem," nentis planeeringute eest vastutav abilinnapea Madle Lippus (SDE) linnavalitsuse pressikonverentsil.

Tallinna linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku Kakumäe ranna detailplaneeringu algatamiseks.

"Kakumäe planeeringut on väga ammu juba oodatud: see on kohaliku tähtsusega rand, aga linnale samaväärselt oluline kui Pirita," rääkis Lippus.

Lippus rääkis, et Kakumäe ranna detailplaneeringu sisu on tegeleda olemasoleva looduskeskkonna tugevuste esile tõstmisega, aga sinna vahele püütakse meeldivalt ära lahendada ranna kasutamise funktsioonid.

"Detailplaneering näeb ette rannaala liikumisteede korrastamist. Plaanis on senise kohviku- ja surfihoone kaasajastamine ja kohvik-kogukonnahoone rajamine. Samuti tulevad rannaalale mänguväljakud, võrkpalliväljakud, külaplats, ja et oleks parem valve on algatamisettepaneku käigus hakatud otsima ka sobivat asupaika rannavalvetornile," rääkis Lippus.

"Hakkame planeeringut koostama koostöös kogukonnaga. Planeeringu koostaja leiab Haabersti linnaosavalitsus," ütles Lippus.

Järgmisel aastal on kavas Pirita ranna taristu korrastamine: esimese etapina kavandab linn korda teha jõe ja rannahoone vahelise ala. Sinna tulevad paviljonid WC-de ja pesemisvõimalusega.

Lippus: Westholmi kooli ruumipuudus saab leevendust

Detailplaneering, millega Tallinna linnavalitsus on jõudnud kehtestamiseni, asub aadressil Adamsoni 12 ja Kevade 8 ja kujutab endast Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse planeeringut.

"Selle sisuks on juurdeehituse kavandamine kooli hoovi poole: sinna tulevad spordirajatised, algklasside ruumid ja muud ruumid," sõnas Lippus.

Lippuse sõnul on Westholmi ruumipuudus on väga suur ja kooli algklassid tegutsevad teises majas Luise tänaval.

"Järgmise aasta eelarvesse kavandame vahendid projekteerimise lõpetamiseks, et võimalikult kiirelt jõuda hoone ehitamiseni," lisas Lippus.

Uue koolihoone linnaehitusliku lahenduse aluseks on 2021.-2022. aastal läbi viidud Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse ideekonkurss, mille võitis OÜ AB Ansambel töö "Jacob".

Juurdeehituse kõrgus on kavandatud selliselt, et säiliks olemasoleva mälestiseks tunnistatud hoone dominantsus. Uus koolihoone on paigutatud linnaruumis tagasihoidlikumalt, jäädes tänava poolt vaadatuna taustale ja olles tänavapoolsetest hoonetest madalam.

Olemasolev ja uus hoone on kavas ühendada maapealse galeriiga, mille projekteerimisel arvestatakse hoone fassaadi väärika esitlemise nõuet. Lisaks võib vajadusel ehitada kinnistule kooli toimimiseks vajalikke väiksemaid rajatisi, mille täpsed lahendused selguvad ehitusprojektis ja lähtuvad muinsuskaitse eritingimustest.

Detailplaneeringuga muudetakse ka Kevade 8 ja A. Adamsoni 12 kinnistute piire, et oleks võimalik kavandada Kevade 8 kinnistule juurdepääsutee Adamsoni tänavalt. A. Adamsoni 12 kinnistule on lubatud rajada kaks korterelamut: üks neljakorruseline, teine kolmekorruseline.

Nende paigutus ja hoonestuskõrgus on määratud vastavalt ajaloolise piirkonna hoonestuslaadile. Korterelamud on kavandatud nii, et nende asetus arvestaks naaberelamute paiknemisega ning et elamu ja koolihoone vahele on võimalik jätta rohkem avarust ja kavandada haljastust.