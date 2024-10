Biden nimetas Trumpi toetajaid prügiks

President Bideni kommentaar järgnes sellele, kui koomik Tony Hinchcliffe võrdles pühapäeval Trumpi kampaaniaüritusel Madison Square Gardenil Puerto Ricot ujuva prügisaarega ning halvustas oma esinemises ka USA mustanahalisi, juute, palestiinlasi ja latiinosid.

"Just eelmisel päeval nimetas üks kõneleja oma meeleavaldusel Puerto Ricot ujuvaks prügisaareks. Noh, las ma ütlen teile midagi, ma ei tea, ma ei tea seda Puerto Ricot, keda ma tean, Puerto Ricot, kus ma olen - oma koduosariigis Delaware'is. Nad on head, korralikud auväärsed inimesed," rääkis Biden latiinode huvikaitserühma Voto Latino korraldatud videokõnes veebikeskkonnas Zoom.

Seejärel lisas president: "Ainus prügi, mida ma näen seal vedelemas, on tema toetajad. Tema latiinode demoniseerimine on mõistusevastane ja see on ebaameerikalik. See on täiesti vastuolus kõigega, mida oleme teinud, kõigega, mis me oleme olnud."

Nende sõnadega varjutas Biden aga asepresidendi, demokraatide presidendikandidaadi Kamala Harrise kampaania suure lõpukõne, mille ta pidas teisipäeval Washingtonis. Harris lootis nädal enne valimispäeva 75 000 demokraadi ees hoolikalt kavandatud miitinguga Valge Maja ees võita rahva kogu tähelepanu ning kasutada kogunemist selleks, et esitada oma lõplik seisukoht, miks tuleks tema presidendiks valida.

Bideni viide Trumpi toetajatele kui prügile oli aga vastuolus sõnumiga, mida Harris soovib esitada, kui ta proovib enda taha saada ka rahulolematuid vabariiklasi. Vahetult pärast Bideni kommentaare esinenud Harris lubas olla president, kes ühendab riigi. "Tõotan olla kõigi ameeriklaste president," ütles asepresident.

Valge Maja asus hiljem Bideni sõnu siluma, avaldades presidendi lausete transkriptsiooni, milles oli ülakomaga (his supporter's - his - his demonization of Latinos) muudetud lause tähendust, justkui oleks ta viidanud mitte Trumpi toetajatele, vaid koomiku halvustavale sõnavõtule latiinode suhtes.

Biden püüdis tekitatud kahju piirata ka sotsiaalmeediakeskkonnas X (endine Twitter) avaldatud selgitusega: "Täna viitasin Trumpi toetaja Madison Square Gardeni miitingul [tehtud] vaenulikule retoorikale Puerto Rico kohta kui prügile – see on ainus sõna, kuidas ma suudan seda kirjeldada. Tema latiinode demoniseerimine on mõistusevastane. See on kõik, mida ma tahtsin öelda. Kommentaarid sellel miitingul ei kajasta seda, kes me rahvusena oleme."

Ka Valge Maja pressiesindaja Andrew Bates rõhutas, et Biden viitas Madison Square Gardeni koosoleku vihkavale retoorikale kui prügile.

Trump kasutas Bideni sõnad ära

Bideni sõnadest hakkasid aga innukalt kinni Trump ja tema toetajad, kes leidsid, et väljend oli isegi hullem kui Hillary Clintoni 2016. aasta hinnang, milles ta nimetas pooli Trumpi toetajaid vastikuks korvitäieks (basket of deplorables) ning mis võis tuua talle üllatuslikuks peetud valimiskaotuse.

Kui Bideni kommentaar teatavaks sai, oli Trump Pennsylvanias Allentownis meeleavaldusel ning sellest rääkis talle laval olles vabariiklasest senaator Marco Rubio.

Rubio ütles rahvahulgale, et tal on murelikke uudiseid ja et Biden nimetas neid prügiks. Ta lisas: "Me ei ole prügi, me oleme patrioodid, me armastame Ameerikat."

Trump lisas omalt poolt, et see on kohutav ja meenutas Clintoni märkust. "Ma arvan, et prügi on hullem," rõhutas ta. "Palun andke talle (Bidenile - toim.) andeks, sest ta ei tea, mida ta ütles," kommenteeris Trump.

Trumpi asepresidendikandidaat J.D. Vance ütles Bideni kommentaari kohta: "See on vastik. Kamala Harris ja tema ülemus Joe Biden ründavad poolt riiki. Sellele pole mingit vabandust. Loodan, et ameeriklased lükkavad selle tagasi."

Trumpi poeg Donald Trump juunior lisas omalt poolt: "Meedia nuttis terve nädala ühe koomiku nalja pärast. Vahepeal nimetas (demokraatide asepresidendikandidaat - toim.) Tim Walz Trumpi toetajaid natsideks. Kamala Harris keeldus seda hukka mõistmast. Ja nüüd nimetab Kamala suurim demokraatide liitlane Joe Biden kõiki Trumpi toetajaid prügiks. Täiesti vastik!!!"

Trumpi toetav Tesla ja SpaceX-i juht Elon Musk lisas: "Biden nimetas just poolt Ameerikat prügiks."

Trumpi kampaania pressiesindaja Karoline Leavitt ütles oma avalduses: "Seda ei saa kuidagi õigeks keerata: Joe Biden ja Kamala Harris mitte ainult ei vihka president Trumpi, vaid põlgavad kümneid miljoneid ameeriklasi, kes teda toetavad."

Presidendivalimiste ühe võtmeosariigi Pennsylvania kuberner Josh Shapiro oli esimeste demokraatide seas, kes ennast Bideni kommentaarist distantseeris.

Shapiro oli CNN-i otse-eetris, kui talle märkusest teatati. "Ma ei solvaks kunagi Pennsylvania häid inimesi ega ühtegi ameeriklast, isegi kui nad otsustaksid toetada kandidaati, keda mina ei toetanud. Kindlasti ei valiks ma neid sõnu," rõhutas Shapiro.

Bideni sõnadele järgnenud kommentaarides tuletati meelde, et tollane demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton halvustas 2016. aastal New Yorgis toimunud rahakogumisürituse ajal Trumpi toetajad, öeldes, et pooled neist sobivad prügikorvi. Hiljem nimetas Clinton seda iseloomustust suuresti üldistavaks, kuid see sai mobiliseerumise ajendiks paljudele Trumpi toetajatele, kes ütlesid, et solvang kajastabki Clintoni ja demokraatide elitaarseid hoiakuid. Clintoni kaotust 2016. aastal Trumpile peeti mõneti ootamatuseks, kuna arvamusküsitlused näitasid valdavalt tema edu vabariiklaste kandidaadi ees.