Eesti majandus püsis ka kolmandas kvartalis languses

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp ütles, et eelmise kvartaliga võrreldes on majandus jäänud samale tasemele.

"Võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP 0,1 protsenti," ütles Müürsepp.

Eurostati andmetel kasvas Euroopa Liidu majandus kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga veidi kiiremini ehk 0,9 protsenti.

SKP kolmanda kvartali täielikud andmed avaldab statistikaamet 29. novembril.

Ökonomist: võrreldes varasema prognoosiga on tulemus nõrgem

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles statistikaameti SKP kiirhinnangut kommenteerides, et SKP on nüüd Eestis kaks kvartalit olnud sama koha peal. "See näitab jätkuvat Eesti majanduse nõrkust ning oli arvestades juba teadaolevaid kolmanda kvartali andmeid oodatud tulemus. Samas võrreldes varasema prognoosiga on tulemus veidi nõrgem," ütles ta.

"Luminori prognoos käesolevaks aastaks on jätkuvalt ühe protsendi suurune majanduslangus võrreldes 2023. aastaga ning selle kursil on Eesti majandus jätkuvalt," lisas Uusküla.

Eratarbimine oli kolmandas kvartalis Uusküla sõnul jätkuvalt nõrk: "Kuigi aasta jooksul on ostujõud veidi taastunud, siis poodi on sellest vähe jõudnud. See on olnud arusaadav käitumine sest ebakindlust tuleviku osas on jätkuvalt suur."

Uusküla tõdes, et automaksu tuleku ootuses paistab, et ostetakse rohkem oma säästudest ka autosid, mis vähendab muud tarbimisvõimalust veelgi.

"Ka tööstustoodang ja eksport ei ole saanud jalgu alla. Madalseis jätkub Eesti jaoks olulistes sektoritest ning kuigi mõningad tellimused on lisandumas, siis hüpet eelmistele tasemetele ei ole praegu veel paista," ütles Uusküla. "Tegemist ei ole enamike jaoks kriisiga, vaid lihtsalt madalseisuga, kus maksud ja arved saavad makstud, kuid äri märgatavalt ei kasva. Seepärast on madalad jätkuvat ka investeeringud."