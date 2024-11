Analüütikute sõnul on majandus jõudnud põhja, aga kiiret kasvu ei tule

Eesti majanduse langus aasta võrdluses kolmandas kvartalis jätkus, kuid on aeglustunud. Analüütikute hinnangul on Eesti majandus saavutanud põhja, kuid kiiret taastumist oodata ei ole.

Statistikaameti esialgse hinnangu põhjal langes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kolmandas kvartalis võrreldes 2023. aasta sama kvartaliga 0,7 protsenti. Eelmise kvartaliga võrreldes on majandus jäänud sisuliselt samale tasemele, kerkides 0,1 protsenti. Eesti majanduskasv on olnud negatiivne juba 10 kvartalit järjest.

Eesti majandus on praegu madalseisus, kuid vähemalt tööstuses on näha paranemise märke, ütles Tech Groupi juht Martin Sutrop. Tech Group valmistab tööstusautomaatika seadmed ja liine ehk just tooteid, mis aitavad ettevõtetel oma konkurentsivõimet tõsta.

"Me pigem suhtleme rohkem välisparteritega teistel turgudel, aga samas me näeme ka omajagu Eesti tööstusettevõtteid siiski investeerimas automatiseerimisse, robotiseerimisse. Jah, mõnes sektoris on investeeringuid ootele pandud viimase paari aasta jooksul, kuid siiski praegu omajagu uusi päringuid, lepinguid, projekte tuleb. Ei saa öelda, et istutakse käed rüpes ja ei tehta midagi. Väga aktiivselt mõeldakse, kuidas oma konkurentsivõimet tõsta," rääkis Sutrop.

Tõepolest on tööstus tellimusi juurde saanud, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor. Eesti ekspordipartneritest on majandus hakanud laiapõhjaliselt taastuma Rootsis, kuid Soome majanduses on sarnaselt Eestiga seisak. Eesti majandus on teist kvartalit järjest kõige madalamal tasemel.

"Eesti majandus on lõpetanud langemise, võiks järeldus olla, ja jalad on põhjas. Kuid siit edasi, et kiire kasv saabuks, tundub ka palju oodata. Isegi kui viimase kvartali numbrid on ilmselt paremad, siis kui vaadata seda olukorda tööstuses, ekspordis, jaekaubanduses, siis kuskilt ei luba, et midagi väga kiiresti kasvama hakkaks," rääkis SEB analüütik Mihkel Nestor.

Eesti sisemajanduse koguprodukt jääb Nestori hinnangul aasta kokkuvõttes ühe protsendiga miinusesse. Järgmiseks aastaks võiks oodata väikest majanduskasvu.

"Ei ole sellist suurt kasvu oodata, pigem see jääb 1,4 protsendi juurde ja on aeglane ja jõuab meile aeglaselt kohale. Ilmselt ka inimeste ja ettevõtete tunnetus selles osas saab olema rahulik, et ei tule sellist kiiret kasvu," ütles LHV analüütik Triinu Tapver.

"Maksutõusud, kohe teaduslikult on tõestatud, pidurdavad majanduskasvu ja kui majandus on parasjagu pöördumas kasvule nagu meie siin oleme, siis see kasv sellevõrra aeglustub," selgitas ta.