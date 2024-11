Laupäev püsib tugeva tuulega ja sajune

Laupäeva öö on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi ning kohati on sajuhood tugevad. Tuul puhub loodest ja põhjast 6 kuni 12, iiliti 18, saartel ja läänerannikul 15 kuni 20, iiliti kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul kuni +6 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Laupäeva hommikul esineb üksikuid selgimisi ning mitmel pool sajab ikka vihma ja lörtsi. Puhub mõõdukas, iiliti tugev loode- ja põhjatuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +3, saartel ja rannikul kuni +5 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Tuul puhub loodest 5 kuni 11, iiliti 17, saartel ja rannikul kuni 18, iiliti kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 0 kuni 5, rannikul kuni 7 kraadi. Libeduseoht tänavail püsib.

Pühapäev püsib pilvine ja vihmane, Virumaal ka lörtsine. Esmaspäeval taevas küll selgineb, kuid ennelõunal on mõnes kohas veel vihma ja lörtsi oodata. Sarnane, kuid veidi pilvisem tuleb ka teisipäev. Samas kolmapäev peaks viimaks sadudele pausi tooma.

Sooja on pühapäeval keskmiselt 8, esmaspäeval vaid 4, teisipäeval aga 5 ning kolmapäeval juba taas 9 kraadi.