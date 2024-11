CNN: Trumpil ei edene naisvalijate kõnetamine

USA presidendivalimiste eelvalimisperioodil on naisvalijad meestest aktiivsemad. Vabariiklaste kandidaat Donald Trumpil ei edene aga naisvalijate kõnetamine, kirjutab CNN.

Populaarse taskuhäälingusaate "Call Her Daddy" saatejuht Alex Cooper avaldas eelmisel kuul toimunud intervjuus demokraatide presidendikandidaat Kamala Harrisega, et on kutsunud oma saatesse esinema ka vabariiklaste kandidaat Donald Trumpi.

"Kui ta soovib ka sisukat ja põhjalikku vestlust naiste õiguste teemal selles riigis, siis on ta igal ajal saatesse teretulnud," ütles Cooper miljonitele kuulajatele, kellest enamik on naised.

Endisele presidendile lähedaste allikate sõnul sai Trumpi kampaania pakkumise saates osalemiseks, kuid otsustas sellele ära öelda.

Selle asemel jätkas Trump strateegiaga rääkida Ameerika noorte meestega, esinedes parempoolsetes meestele suunatud veebisaadetes. Trump lõpetab oma kampaania teisipäeval, olles vältinud naispublikule suunatud taskuhäälingusaateid, Youtube'i kanaleid ja telesaateid, märgib väljaanne.

Trumpi lähenemisstrateegia naisvalijate kõnetamisel võib saada talle valimistel saatuslikuks, kirjutab CNN. Trumpi nõunikud väitsid hilissuvel ja varasügisel, et tema atraktiivsus meeste seas korvab naissoost valijate toetuse puudumise, kuid viimastel nädalatel on süvenev sooline lõhe hakanud vabariiklastes ärevust tekitama.

Trumpi ebakindlus naiste poole pöördumise osas on ilmnenud ka tema kampaania viimastel päevadel.

Kolmapäeval Wisconsinis toimunud üritusel meenutas Trump nõunike soovitusi, mis kutsusid teda loobuma korduvast lubadusest olla naiste "kaitsja", kuna pidasid seda kohatuks.

"Härra, palun ärge öelge seda," ütlesid Trumpi sõnul talle tema nõunikud. "Miks? Ma olen president. Ma tahan kaitsta meie riigi naisi. Ma teen seda, meeldib see naistele või mitte. Ma kaitsen neid," ütles Trump rahvale.

Harrise kampaania haaras nendest märkustest kiiresti kinni, sidudes klipi Trumpi abordivastaste avaldustega. Platvormil X kogus Harrise kampaania postitatud video üle 2,4 miljoni vaatamise.

Harris jätkas kommentaaride esiletõstmisega nii pressikonverentsidel kui ka kampaaniaüritustel. Nevadas ütles Harris, et Trump "lihtsalt ei austa naiste vabadust ega naiste intelligentsust teha oma elu üle otsuseid".

Harrise kampaania kritiseeris Trumpi ka selle eest, et too väitis neljapäeval, et endine presidendikandidaat Robert F. Kennedy juunior hakkaks Trumpi teises administratsioonis töötama "naiste tervise" nimel.

Kulisside taga ja lähedaste liitlastega rääkides, on Trump korduvalt küsinud, miks ta naistele ei meeldi, ütlesid kolm vestlustega kursis olevat allikat CNN-ile.

Trump küsis kolmapäeval Põhja-Carolinas oma kampaaniaürituse ajal publikus olevatelt naistelt, kas nad tahavad, et ta neid kaitseks – ta paistis saadud rõõmuhõiske üle rahul olevat.

Kuid väljaspool tema kampaaniaüritusi ei näi naised reageerivat endise presidendi katsetele neid kõnetada. Viimane ABC Newsi/Ipsose riiklik küsitlus näitas, et Trump jääb Harrisest naissoost valijate seas ilmselt 14 punktiga maha. Võrdluseks – meeste seas on Trumpil kuuepunktiline edumaa.

Demokraatliku andmefirma Catalist andmetel on seitsmes kaalukeeleosariigis naised seni andnud 55 protsenti häältest, samas kui mehed moodustavad 45 protsenti. See 10-punktiline erinevus, mis märgib peaaegu 1,4 miljonit hääletussedelit on pannud Trumpi liitlased muretsema. Neli aastat tagasi oli see erinevus aga veidi suurem.

"Kui mehed jäävad koju, on Kamala president," kirjutas Trumpi strateegia eest vastutava konservatiivse grupi Turning Point Action president Charlie Kirk platvormil X.

Trumpi kampaaniameeskond eeldas mõnda aega, et nad suudavad naisvalijad enda poolele võita peamistes poliitilistes küsimustes, eriti majanduse ja kuritegevuse seotud teemadel. Samuti Trumpi tõotusega hoida transsoolisi inimesi naisspordis võistlemast.

Võitlus naiste häälte pärast muutus aga keerulisemaks, kui Harrisest sai demokraatide presidendikandidaat.

Ilmselgel katsel naisvalijaid võita, nimetas Trump end kehavälise viljastamise "isaks". Selle väite tõttu langes ta kohe demokraatide naeruvääristamise laviini alla.

Harrise-meelne ärimehe Mark Cuban ütles ABC saates "The View", et endine president väldib "tugevaid ja intelligentseid naisi". Naissoost vabariiklastest seadusandjad ja Trumpi naistöötajad, sealhulgas tema kampaaniajuht Susie Wiles, mõistsid need märkused sotsiaalmeedias hukka.

Samuti on J.D. Vance'i valimine asepresidendikandidaadiks hoidnud aborditeemat valimistel esiplaanil – Vance on öelnud, et abort peaks olema riigisiseselt keelatud.

Floridas tegi Trump abordiküsimuses kannapöörde. Olles sunnitud valima poole, kas suurendada juurdepääsu abortidele oma koduosariigis, soovitas Trump alguses seda toetada. Tagasilöök vabariiklastelt oli aga suur – naised abordivastases liikumises ähvardasid Trumpi toetamisest loobuda. Pärast seda taganes Trump oma seisukohalt.

"Praegu ei ole aeg, et nad saaksid liiga mehelikuks muutuda selle bromance'iga, mis neil käima on läinud," ütles vabariiklasest Lõuna-Carolina osariigi ekskuberner Nikki Haley kampaaniaüritusel. "Viiskümmend kolm protsenti valijatest on naised. Naised hääletavad. Nad hoolivad sellest, kuidas nendega räägitakse, nad hoolivad probleemidest."