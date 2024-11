Enefit Power kavatseb uue õlitehase käivitada järgmise aasta alguses

Enefit Poweri õlitehase ehitus praegu veel käib ning praeguseks on turbiinihoone põhiseadmete ja torustike paigaldus lõpusirgel, ütles ERR-ile Enefit Poweri juhatuse esimees Lauri Karp.

"Külmkäivituse katsed on käimas. Samuti käib aktiivne töö kondensatsiooniosakonna torustike ja elektri paigaldamisel, mille põhisõlmed ja seadmed on juba paigas. Retordihoone korstna paigaldamine on peaaegu valmis ja töö selle isolatsiooni paigaldamisega on valmimisjärgus," lausus Karp.

Karp lisas, et praeguseks ollakse jõudnud sinnamaani, et seadmete tarnijad on alustanud koolitama Enefit Poweri töötajaid. Koolitustsükkel jätkub kuni järgmise aasta alguseni, mil tehas peaks tööle hakkama.

"Tehase käivitamine on planeeritud 2025. aasta algusesse. Käivitamise järgselt algab mitmeetapiline seadistamise protsess, mille eduka läbimise tulemusel jõuame lõpuks täisvõimsuseni," ütles Karp.

Projekteeritakse plastikeemia tehast

Uue õlitehase toodangut kavatseb Enefit Power müüa sarnaselt olemasolevate õlitehaste toodangule, ütles Karp.

"Enefiti tehaste toodangut ehk vedelkütuseid saavad kasutada soojatootjad, energeetikaettevõtted, laeva- ja autokütuste tootjad ja müüjad, teede-ehitajad ja põllumajandustootjad," lausus ta.

Tulevikus on plaan enam kui sajandivanuse põlevkivitööstus kujundada järk-järgult jätkusuutlikuks keemiatööstuseks, märkis ta. Selleks käib praegu plastikeemia turgu sihtiva väärindamistehase põhiprojekteerimine.

"Valmides võiks kavandatav tehas hakata põlevkiviõlist tootma toorainet, mida Euroopa tööstused on seni enamasti mujalt maailmast importinud ja mille tootmine toimub enamjaolt naftast või maagaasist. Nii asendame vedelkütuste tootmise tööstuste jaoks vajalike plastide ja ühendite tootmisega, mis ei kuulu enam põletamisele, vaid mille puhul seotakse süsinik toote sisse," lausus Karp.

Vaidlused uue õlitehase üle pole lõppenud

Eesti Energia pani uuele Enefiti õlitehasele, mis kannab nime Enefit 280-2, nurgakivi 2021. aasta novembris. Õlitehase ehituse üle käidi tuliseid vaidlusi 2023. aastal, lõpuks otsustas toonane valitsus, et seadust muudetakse nii, et anda saab ka tähtajalisi komplekslube, mis tähendas, et Enefit Power sai õlitehase uue ehitusloa taotluse sisse anda.

Toona kliimaministri ametis olnud Kristen Michal ütles, et õlitehas saaks praeguste kliimaeesmärkide kehtides toimetada aastani 2035.

Tingimuseks jäi, et keskkonnakompleksluba saab olema tähtajaline ning keskkonnaamet andis Enefit Poweri õlitehasele kümneks aastaks loa tingimusel, et ettevõte liigub samm-sammult keskkonnamõju vähendamise suunas.

Õlitehasele andud kompleksloa vaidlustas kohtus MTÜ Loodusvõlu, kellele kohus andis esialgse õiguskaitse. Mullu juulis tühistas Tallinna halduskohus esialgse õiguskaitse, mis tähendas, et õlitehas saab kohtuvaidluse ajal töötada.

Karp ütles, et pooleliolevat kohtuvaidlust nad ei kommenteeri.