OPEC+ lükkas naftatoodangu tõstmise detsembris ühe kuu võrra edasi

Kaheksa OPEC+ liiget pidid detsembris toodangut suurendama osana plaanist järk-järgult lõdvendada grupi kokkulepitud viimast otsust piirata nafta tootmist 2,2 miljoni barreli võrra päevas. Kuid nõudluse ja majanduse üldisem nõrkus tekitasid grupis muret pakkumise suurendamise pärast, ütlesid allikad Reutersile eelmisel nädalal. Seetõttu otsustasid riikide ministrid pühapäeval toodangu suurendamise edasi lükata, pikendades 2,2 miljoni barreli suurust kärbet kuu võrra kuni detsembri lõpuni, öeldakse OPEC-i avalduses.

Nafta hind sulgus reedel veidi kõrgemal 73 dollarist barreli kohta, mida toetas osaliselt ka ootus, et OPEC+ teeb otsuse toodangu suurendamist edasi lükata. Sellegipoolest pole Brenti toornafta hind endiselt kaugel selle aasta kõige madalamast tasemest, 69 dollari piirist, mis saavutati septembris.

OPEC+ oli hindade languse, nõrga nõudluse ja kasvavate tarnete tõttu tootmise suurendamist oktoobrist juba edasi lükanud. Hindu on mõjutanud ka see, et investorid pole enam nii mures Lähis-Ida konflikti pärast, mis häirib piirkonna naftatootmist.

OPEC ja selle juhtriik Saudi Araabia on korduvalt öelnud, et nad ei püüa tagada turul kindlat hinda ning teevad otsuseid turu aluspõhimõtetest lähtuvalt, pakkumise ja nõudluse tasakaalustamise huvides.

Detsembrikuu tõus pidi olema 180 000 barrelit päevas, mis on OPEC+ liikmete 5,86 miljoni barreli suurusest päevase toodangu kärpest väike osa. Kogukärbe moodustab umbes 5,7 protsenti ülemaailmsest nõudlusest. OPEC+ on kärbetes eraldi etappidena kokku leppinud juba alates 2022. aastast

OPEC-i avalduses öeldakse ka, et kaheksa riiki võtsid teadmiseks Iraagi ning Venemaa ja Kasahstani hiljutised lubadused pidada kinni OPEC+ lepingust, sealhulgas toodangu kärpimise kohta.

Enne pühapäevast ühekuulist edasilükkamist pidid kaheksa OPEC+ liiget 2024. aasta detsembris ja järgnevatel kuudel järgmisse aastasse pakkumist suurendades järk-järgult vähendama 2,2 miljoni barreli suurust kärbet.

Ülejäänud OPEC+ kärped 3,66 miljoni barreli võrra jäävad kehtima 2025. aasta lõpuni, vastavalt 2024. aasta juunis sõlmitud kokkuleppele.

OPEC+ ministrid peavad 1. detsembril rühma täiskoosoleku, et otsustada 2025. aasta poliitika.