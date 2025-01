Nafta hind teeb sel nädalal aasta esimese languse

Kahte kolmandikku maailma naftakaubandusest hõlmav Brenti indeks langes alla 78 dollari barrelist, olles nädala jooksul alanenud enam kui kolm protsenti, samas kui USA hindu peegeldav West Texas Intermediate (WTI) oli 74 dollari lähedal.

Trumpi esimene nädal Valges Majas algas kaubanduspiirangute kehtestamise ähvardustega Kanadale, Mehhikole ja Hiinale, millele järgnes lubadus, et ta palub Saudi Araabial ja OPEC-il nafta hinda alandada. See aitas futuurid suunata suurimale iganädalasele langusele alates novembrist, kuigi hinnad on sel aastal endiselt suhteliselt kõrged, kuna külm talv põhjapoolkeral suurendas nõudlust kütte järele ja USA sanktsioonid Venemaale tekitasid toornafta turul segadust, märkis Bloomberg.

Trump on ähvardanud Venemaale täiendavad sanktsioonid kehtestada, kui selle liider Vladimir Putin ei nõustu kokku leppima Ukraina sõja lõpetamises.

USA laiaulatuslikud sanktsioonid, mille president Joe Bideni administratsiooni oma viimastel ametisoleku päevadel kehtestas, piirasid Venemaa nafta voolu ja tõstsid Lähis-Idast pärit nafta hinda. See on viinud selleni, et mõned Aasia rafineerimistehased alandavad toornafta töötlemismahtu või kaaluvad kärpeid.

"Veenda OPEC-it toodangut suurendama ei ole kerge ülesanne," ütles pangandusgrupi ING Groep NV Singapuri toorainestrateegia juht Warren Patterson. "Lisaks oleks madalamad naftahinnad takistuseks ka USA naftatootmise olulisel suurendamisel."

Üks Trumpi selle nädala korraldusi oli kuulutada välja riiklik energiahädaolukord, et aidata suurendada kodumaist tootmist. Oma esimesel ametiajal kutsus president OPEC-it korduvalt üles hindu langetama, kui ta leidis, et need on liiga kõrged.

USA toornafta varud vähenesid samal ajal üheksandat nädalat, selgub energiateabe administratsiooni neljapäevasest raportist. Varud on selle aastaaja viie aasta hooaja keskmisest madalamad ja läksid vastuollu varasema tööstuse aruandega, milles hinnati ehitust.