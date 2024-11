Oktoober toidupoes: köögiviljade ja kala hind tõusis

Konjunktuuriinstituudi oktoobri hinnaülevaade näitab,et piimatoodete hind läks võrreldes 2023. aasta okoobriga veidi allapoole.

Nimelt maksis liitrine kilepiim tänavu keskmiselt 65 senti, mullu aga 80 senti ehk hind langes 19 protsendi võrra. Viie protsendi võrra odavnes ka hapukoor, mulluselt 3,45 eurolt 3,29 euroni ning kohvikoore hind tuli mõne sendi allapoole. Keefiri hind vähenes samuti paari sendi võrra.

Samas oli ka piimatooteid, mille hind aastsaga tõusis. Nii sai näiteks väikepakis või mullu kätte viis protsenti soodsamalt, 12,80-eurose kilohinnaga, tänavu tuli aga selle eest maksta 13,38 eurot.

Ka kohaliku juustu hinnakasv oli üle nelja protsendi, nii et kilogramm maksis oktoobris keskmiselt 11,86 eurot. Kodujuustule tuli hinda juurde kolm senti ehk alla ühe protsendi.

Munade hind pisut langes. Kohalike munade puhul oli hinnalangus keskmiselt kaks protsenti, seejuures L-suuruses munakarbi hind muutus vaid ühe sendi võrra, aga M-suuruses munade oma nelja protsendi võrra - selline munakarp maksis nüüd 2,57 eurot, eelmise aasta oktoobris aga 2,68 eurot.

Importmunade puhul olid hinnaliikumised L- ja M-suuruses munade puhul vastandlikud: L-suuruses välismaine muna sai kümme protsenti hinnalisa ning kümne munaga karp maksis 2,65 eurot, samas kui M-suuruses munad odavnesid 12 protsendi võrra ja maksid 1,81 eurot karbist.

Kui võtta luubi alla piimatoodete ja munade hinnaliikumised selle aasta septembrist kuni oktoobrini, siis kõikumised on valdavalt väikesed. Näiteks kilepiima hind odavnes kahe sendi võrra, kodujuustul kolme sendi võrra, samas kui hapukoor sai kaheksa senti hinnalisa ning juustukilo kallines 15 sendi võrra.

Kõige rohkem muutus ühe kuu jooksul kohvikoore hind, mis langes kuue protsendi võrra.

Lihatoodetest olid suurimaiks muutujaiks seakarbonaad, mis odavnes üheksa protsendi võrra 8,23 euroni ning importbroiler, mille hind tõusis 12 protsendi võrra 3,89 euroni.

Teiste lihatoodete puhul olid hinnamuutused tagasihoidlikumad. Näiteks searibi ja kondita veiseliha kallinesid mõlemad kolme protsendi võrra, makstes oktoobris vastavalt 8,82 ja 17,63 eurot.

Odavnesid aga kodune hakkliha, mille hind oli ligi kolm protsenti allapoole liikunud ehk maksis mulluse 8,09 euro asemel 7,91 eurot kilogrammi eest, ning viinerid, mille kilo odavnes 7,46 eurolt 7,20 euroni. Ka keeduvorst muutus paar protsenti ehk 20 senti soodsamaks, makstes keskmiselt 6,3 eurot.

Selle aasta septembriga võrreldes muutus kõige enam seakarbonaadi hind, mis vähenes nelja protsendi võrra, aga veidi vähem maksid ka viinerid ja keeduvorst, mis odavnesid kolme protsendi võrra.

Kalatoodete puhul torkab silma teistest tootegruppidest märksa hoogsam hinnakasv, ehkki kala hind ongi kuust-kuusse väga kõikuv ning erineb sageli tunduvalt ka poes ja turul.

Poodides kallines kõige enam, ligi 28 protsenti jahutatud forell. See maksis 2023. aasta oktoobris 8,93 eurot, tänavu aga 11,41 eurot kilo eest. 17 protsenti kallines ka forellifilee ning 19 protsenti jahutatud ahven.

Turgudel kerkis jahutatud ahvena hind kümne protsendi võrra, kuid ahvenafilee kallines lausa 35 protsenti, olles mullu maksnud 14,9 eurot, nüüd aga 20,15 eurot kilogrammist.

Jahutatud räim kallines 27 protsendi võrra ja jahutatud forell ligi veerandi võrra.

Kuuvõrdluses läksid paljud kalasordid nii poelettidel kui turgudel odavamaks, kuid hinnalangus jäi valdavalt kuni viie protsendi piiresse, erandiks vaid jahutatud koha, mis maksis turgudel oktoobris kaheksa protsenti vähem kui septembris.

Paljude aedviljade hind on aastaga märkimisväärselt lisa saanud. Kõige suurema hüppega paistab silma pikk importkurk, mis maksis eelmise aasta oktoobris 2,30 eurot, eelmisel kuul aga 4,18 eurot ehk hinnatõus oli lausa 82 protsenti. Ka kohalik pikk kurk läks samal ajal 29 protsendi võrra kallimaks.

Tunduvalt kerkis lühikese importkurgi hind, mulluse 2,44 euro juurest 3,89 euroni, mis teeb hinnatõusuprotsendiks 59.

Ka importtomati hind kerkis 55 protsenti ehk 2,66 eurolt 4,13 euroni. Porgandikilo kallines keskmiselt üheksa protsenti, peakapsas sai kuus protsenti ja kartul kolm protsenti hinnalisa.

Köögiviljade kategoorias oli ka üksikuid odavnejaid. Sibulakilo hind oli 82 senti, aasta eest aga 27 protsenti kallim ehk 1,12 eurot.

Kohalik õun maksis selle aasta oktoobris 3,06 eurot ehk kümme protsenti vähem kui aasta eest. Importõunad siiski kallinesid seitsme protsendi võrra.

Köögiviljade hinnad muutusid ka ühe kuuga märgatavalt. Näiteks kapsakilo odavnes rohkem kui viiendiku võrra, hinna osas tähendas see langust 69 sendilt 54 sendile.

Porgandikilo odavnes kaheksa protsendi võrra, samas kui kohaliku kurgi hind tõusis 36 protsenti ning importkurgil 68 protsenti.

Õunte hind liikus oktoobris kahes suunas: Eesti õun läks üle viiendiku odavamaks, välismaise õuna kilo maksis aga 28 protsenti rohkem kui septembris.

Teravilja- ja pagaritoodete hind oli valdavalt languses. Nisujahu odavnes kümne protsendi võrra 1,31 eurolt 1,18 euroni, kaerahelveste ja saia hind langes nelja sendi võrra.

Leib läks aga aastaga kallimaks. Eelmise aasta oktoobris maksis leivakilo 2,85 eurot, tänavu aga 2,98 eurot ehk viis protsenti enam.

Kui aga võrrelda teraviljatoodete hindu selle aasta septembris ja oktoobris, on need püsinud peaaegu muutumatult. Leiva hind on sama, saia hind on saanud kaks senti lisa ja nisujahukilo maksab ühe sendi rohkem. Kaerahelveste hinnale lisandus ühe kuuga kolm senti.

Suhkru hind on languses nii aasta kui kuu lõikes. Mullu sügisel tuli suhkrukilo eest välja käia 1,46 eurot, tänavu aga 1,20 eurot ehk 18 protsenti vähem. Ka ühe kuuga läks suhkur odavamaks, ehkki see oli kõigest neljasendine langus.