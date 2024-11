Autode registreerimistasu tabab valusamalt vanemaid ja odavamaid autosid

Registreerimistasu muudab kõik autod müügifirmades tasu võrra kallimaks, ütles Nordauto juht Priit Ärmpalu.

"Kindlasti on mingid autod, mida ei saa enam müüa, selle tõttu, et registreerimismaks on nii suur. Need on rasked ja CO2 sisaldus on suur. Aga vanadel autodel on aasta koefitsient, mis teeb registreerimistasu jälle soodsamaks," lausus Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu.

Tartus asuva Tehase Auto juht Mait Kalamees ütles, et autode registreerimistasu võinuks üldse ära jätta, samas mingil kujul autode maksustamine oli paratamatu.

Lisaks sõiduki liiklusregistris registreerimisele tuleb tasu maksta ka esmasel omanikuvahetusel. See puudutab kõiki automanikke, kes hakkavad järgmisel aastal autot müüma või ostma.

"Üldjuhul, kui autohind on odav ja auto vanem, on selle ostja väiksema sissetulekuga inimene. Ja seal on hinnatundlikkus väga hästi põhjendatud – kui on 1000- või 2000-eurone auto, automaks tuleb 50 protsenti juurde, siis see (ost) muutub mõttetuks," lausus Kalamees.

Näiteks 15 aastat vana Toyota Avensise või Ford Mondeo praegusest turuhinnast võib registreerimistasu moodustada veerandi, samas kui uue hübriidmootoriga luksusauto hinnast moodustaks see vaid paar protsenti, pistikhübriidi puhul veelgi vähem.

PwC vanemkonsultandi Raiko Puustusmaa sõnul pole aru saada, kuidas leidis transpordiamet, et keskmine registreerimistasu jääb alla 10 protsendi auto väärtusest.

"Kui me räägime odavama otsa sõidukitest, mis on ka levinumad sõiduvahendid, ka nendel inimestel, kellel on ka sissetulek väiksem, siis sellise automargi puhul ei pruugi olla registreerimistasu üldse nii väike. See võib olla rohkem kui 10 protsenti, see võib olla 50 protsenti või pea kogu auto väärtuse. Jah, (registreerimistasu) töötab, sest ilmselt Eestisse enam nii saastavaid sõidukeid ei tooda. Aga need sõidukid, mis juba Eestis on, need ju ei kao otseselt ära. Mis võib juhtuda, on et (registreerimistasu) võib-olla tõesti need sõidukid suretab välja ja neid enam ei kasutata," rääkis Puustusmaa.