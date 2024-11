Tallinna börs lõpetas Elmo Rendi aktsiatega kauplemise First Northis

Elmo Rendi aktsiate viimane kauplemispäev on 6. november 2024, teatas Tallinna börs.

Tallinna börs märkis börsiteates, et hoolimata Börsi nõudest on Elmo Rent keeldunud saneerimisnõustaja aruande tervikuna avalikustamisest ning on seega rikkunud kohustust seoses sellise teabe viivitamatu avalikustamise nõudega.

Lisaks pole Elmo Rent börsi poolt antud täiendavaks tähtajaks ehk 1. novembriks. avalikustanud auditeeritud 2023. majandusaasta aruannet. Elmo Rendil on tasumata ka selle rikkumise eest määratud leppetrahv, mis muutus sissenõutavaks 2. novembril, teatas Tallinna börs.

Samuti on Elmo Rendil maksmata 2024. aasta börsi haldustasu.

"Komisjoni hinnangul on Emitent (Elmo Rent – toim.) rikkumises mitme erineva ja olulise kohustusega ning esinevad piisavad alused börsi pädevusse kuuluvate õiguskaitsevahendite rakendamiseks. Kohustuste faktiline rikkumine on tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega, sh Emitendi enda poolt antud selgitustega. Komisjon leidis, et rikkumised ei ole vabandatavad. Komisjon märkis, et arvesse võeti ka Emitendi väljendatud seisukohta, et ei ole kavatsust teha väljumisvõimalust ülevõtmispakkumise näol," märgiti börsiteates.