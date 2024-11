Tallinna Vanasadama trammiliin hakkab tööle 1. detsembrist

Kui varem on Tallinn pakkunud uue trammiliini avamise ajaks nii detsembrit kui ka jaanuari, siis praeguseks on selge, et Vanasadama trammiliin hakkab sõitma 1. detsembrist.

"Uuele rööbasteele suunatakse alates 1. detsembrist trammiliin number 2, mis hakkab esialgu sõitma marsruudil Kopli-Vanasadam-Suur-Paala," lausus Järvan.

Trammiliini Ülemiste-suunaline lõpp-peatus saab lõpuks siiski olema lennujaam.

"Kui Rail Balticu Ülemiste terminali ehitus jõuab etappi, mis võimaldab trammidel sealt läbi sõita, hakkab see esimesel võimalusel liikuma lennujaamani," märkis Järvan.

Uue trammiliini avamise kohta kavatseb linnavalitsus anda rohkem infot paari nädala jooksul.

Varem on Järvan ERR-ile öelnud, et trammiliin number 2 muutub plaanide järgi ka edaspidi. Kui eeldatavalt 2029. aastal valmib Pelguranna trammiliin, hakkab just number 2 sealt sõitma ehk siis saab liiniks Pelguranna-Lennujaam, ütles Järvan.