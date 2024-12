"Aktuaalne kaamera. Nädal" käis Tallinna uuel trammiliinil testsõidul

Reede hommikul alustas Tallinnas uus Vanasadama trammiliin. Trammijuht ja Tallinna linnatranspordi ameti elektritranspordi grupijuht Pent Paalberg viis "Aktuaalse kaamera" tiirule uuele liinile.

"Päris igapäevasel liinil sõitsin viis aastat, aga umbes aasta tagasi sain väikese ametikõrgenduse ja nüüd nii-öelda liinijuhte enam ei ole. Aga ikkagi päris ilma trammisõiduta ka ei saa olla," ütles Paalberg.

Tema sõnul on trammijuhi amet vaheldusrikas. "Ükski päev ei ole sarnane, sa näed ka linnapilti iga päev hoopis teise nurga alt," selgitas ta.

Number 2 trammiliini pikendus sõidab 1. detsembrist näiteks Linnahalli treppide alt läbi ning sadamas Admiraliteedi basseini äärt pidi läbi Rotermanni kvartali kesklinna.

Mööda jalutajates tekitas uudne vaatepilt teatud elevust. Paalbergi kinnitusel on Tallinnas viimasel ajal tekkinud palju trammifänne.

"On väga palju selliseid trammihuvilisi, kes aeg-ajalt käivad trammiteed ja tramme filmimas ning pildistamas ja nemad ikka alati lehvitavad," ütles trammijuht.

Paalbergi sõnul sõidab ta trammiga ka reisijana. "Eriti just kesklinnas. Kui trammijuht sõidab reisijana, siis tal kogu aeg käib peas see, kuidas antud juht just parasjagu sõidab. Aga see on niisugune kutsehaigus, võib öelda," rääkis ta.