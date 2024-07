Vanasadama tramm hakkab sõitma jaanuarist

Möödunud aasta märtsis alanud Vanasadama trammiliini ehitustööd lõppevad tänavu aasta lõpus ning trammid hakkavad liinil käima järgmise aasta jaanuaris, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Kui uut trammiliini ehitama hakati, loodeti, et tramm saab käima hakata juba 2024 suve lõpus.

Uut trammiliini hakkab sõitma senine trammiliin nr 2, mille uueks marsruudiks saab Kopli- Balti jaam-Vanasadam-Uus-Paala. Kui Rail Balticu terminali ehitustööd lõpuks valmivad, hakkab tramm nr 2 sõitma lennujaamani. See peaks juhtuma 2026. aasta jaanuaris ehk aasta peale uue trammiliini käivitumist. Et tulevikus saaks lennujaamani käia rohkem trammiliine, ehitab Tallinn sinna uue trammitee haru.

Trammiliin nr 2 muutub plaanide järgi ka edaspidi. Kui eeldatavalt 2029. aastal valmib Pelguranna trammiliin, hakkab just nr 2 sealt sõitma ehk siis saab liiniks Pelguranna-Lennujaam, ütles Järvan.

Vanasadama trammiliini ehituse hinnaks oli pikka aega 46 miljonit eurot, millest 36,5 miljonit sai Tallinn Euroopa taasterahastust. Hiljuti selgus, et liini ehitus läheb 6,6 miljonit kallimaks ning selle raha peab Tallinn leidma oma eelarvest.

Kopli ja Tondi trammid hakkavad taas sõitma augustis

Mitmed Tallinna trammiliinid on ka sel suvel Vanasadama liini ja Tondi ülesõidu ehitustööde tõttu kas käigus lühendatud marsruudiga või üldse käigust ära. Augustis tulevad trammid tagasi tavapärastele liinidele.

Tondi lõpp-peatuseni peaks liinid nr 3 ja 4 hakkama sõitma juba augusti alguses ütles Järvan. Praegu sõidavad need liinid Vana-Lõunasse.

19. augustist peaks Kopli trammid taas tavapärast marsruuti sõitma hakkama ehk tramm nr 1 sõidab taas Koplist Kadriorgu ning Kopli ja Vana-Lõuna vahet hakkab sõitma tramm nr 5.

Tondi ülesõidu juures asuv trammide lõpp-peatus peaks tramme teenindama hakkama taas augusti alguses. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Liivalaia ja Pelgulinna tramm hakkavad sõitma 2029

Järvani sõnul pole linnavalitsuse suhtumine trammidesse vaatamata võimuvahetusele muutunud ning tramm on endiselt prioriteet. See tähendab, et edasi minnakse nii Liivalaia kui ka Pelgulinna trammiliini plaanidega.

"Meil on rahastusotsused olemas nii Liivalaia osas kui ka meil on nüüd marsruut Pelguranna trammi osas, millel on nüüd ka marsruut olemas. Mõlemad on eelduslikult 2029. aasta oktoobris ka valmis, praegu jätkame projekteerimisega," lausus Järvan.

Uute trammiliinide projekteerimise-ehitamisega on tegelikult üsna kiire, sest nendegi rajamiseks saab Tallinn raha Euroopast ning 2029 sügiseks ongi seetõttu vaja liinid valmis ehitada.

"Tundub, nagu aega oleks, aga tegelikult on sellega päris kiire, sest näiteks Vanasadama trammi projekteerimisest kuni ehituse lõpuni läks ka ligikaudu viis ja pool aastat. Sellega on kiire ja kindlasti me paneme fookuse sinna," ütles Järvan.

Uute liinide teenindamiseks on vaja ka uusi tramme. Tallinn on tellinud poolakate PESA tehaselt 23 uut trammi, millest kaks on seni kohale jõudnud. Järvani sõnul jõuab tänavu Tallinna veel üheksa trammi. "Niimoodi järjest, kui need valmis saavad, ükshaaval saadetaksegi Eestisse," ütles ta.