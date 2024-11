Eesti juhid õnnitlesid Trumpi valimisvõidu puhul

"Õnnitlused presidendiks valitud Donald Trumpile!" kirjutas president Karis. "Eesti väärtustab oma kestvat liitlassuhet Ühendriikidega, mis põhineb jagatud demokraatlikel ideaalidel ja ühisel pühendumisel globaalsele julgeolekule. Ootame meie lähedase koostöö tugevdamise jätkumist tulevikus," lisas Karis.

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump ! #Estonia values its enduring alliance with the United States, founded on shared democratic ideals and a joint commitment to global security. We look forward to continuing to strengthen our close cooperation in years to come.

Samasisulise postituse tegi sotsiaalmeedias ka Michal.

"Õnnesoovid teie muljetavaldava valimisvõidu puhul, Donald Trump," kirjutas Michal. "Eesti ja Ameerika Ühendriigid on olnud kõige lähedasemad liitlased. Ootan koostööd teiega, et muuta Atlandi-ülene suhe tugevamaks ning mitte lasta agressoril võita," lisas Eesti valitsusjuht.

Congratulations, @realDonaldTrump, on your impressive election victory.



Estonia and the United States have always been the closest of allies. Looking forward to working with you to make the transatlantic relationship stronger and not let aggressors win.