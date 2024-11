Võimuliit jõudis kokkuleppele põhiseaduse muutmises

"Hetkel veel arutelu viimased lihvid on tegemata, arutelu käib sõnastuse üle mõnes küsimuses. Üldpõhimõtted on kokku lepitud ehk siis välislepingud on sees, halli passi inimeste hääleõigus jääb alles. Nüüd veel sätime sõnastust, et saaks kõige parem," ütles Terras.

Terrase sõnul on eelnõu eesmärk võtta hääleõigus agressorriigi kodanikelt ehk eelkõige Venemaa ja Valgevene kodanikelt. Kompromissiks sotsiaaldemokraatidega säilib plaanitava eelnõu järgi kodakondsuseta Eesti elanike hääleõigus KOV valimistel.

Eelnõu järgi saaksid valida Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikud. "Lisaks sellele on võimalus riigikogu ratifitseeritud lepingutega anda ka teiste ja kolmandatele riikidele see õigus," ütles Terras.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon teatas kolmapäeval, et toetab kiireloomulist põhiseaduse muudatust vaid juhul, kui valida saavad vaid Eesti kodanikud.

Terras märkis, et Eesti 200 kodakondsuseta inimeste hääleõiguse säilitamist ei toetanud, aga poliitikas peab tegema kompromisse. "Siis oli ka eeldada, et EKRE oma toetuse sealt tagant ära võtab," ütles ta.

"Põhiline küsimus on nüüd selles, kas sellel otsustamishetkel, kas teha kiirkorras või mitte, kas EKRE tuleb saali ja hääletab vastu või nad ei tule saali ja ei hääleta üldse. Ehk kas nad ei toeta eelnõu või on sellele vastu – see on võtmeküsimus. Kui nad saali vastu hääletama ei tule, on võimalik see õiges ajaraamis ära teha," rääkis Terras, lisades, et kui EKRE hääletab vastu, läheb häältega napiks.

Koalitsioonisaadikud istuvad uueks aruteluringiks kokku kolmapäeval kell kaks, eelnõu plaanitakse sisse anda neljapäeval kell 10.