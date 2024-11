ERR USA-s: USA tahe Euroopa kaitsesse panustada kindlasti nõrgeneb

"Olles viimastel kuudel kuulanud Trumpi valimiskõnesid, siis võib öelda, et USA tahe Euroopa kaitsesse panustada kindlasti nõrgeneb. Ka Trumpi toetajad ju kinnitavad, et siit Ameerika Ühendriikidest tundub elu Euroopas päris hea ja ei mõisteta, miks puudub motivatsioon oma kaitsesse panustada ja miks peab seda tegema USA maksumaksja," ütles ERR-i USA korrespondent Laura Kalam.

Kalam ütles, et ka tulevane asepresident J.D Vance on olnud Ukraina toetamise osas kriitiline.

"Küll aga Donald Trumpile ei meeldi kaotada, on ta ju öelnud, et tema ametisolemise ajal poleks Putin Ukrainasse tunginud ja kui tema oleks Valges Majas, siis lõpetaks ta sõja päevaga. Ehk tal mingi mõte selle taga on," sõnas Kalam.

Kalami sõnul ei julge poliitanalüütikud öelda, milliseks Trumpi välispoliitika kujuneb. "Teatavasti on Trump väga ettearvamatu. Suure tõenäosusega oma plaanidest teab ta vaid ise," sõnas Kalam.

"Demokraadid on väga-väga hirmul. Trumpil on oma ideede elluviimiseks lihtsam tee, sest senatis ja esindajatekojas on tal toetus olemas. Senat nimetab ametisse ministreid ja föderaalametnikke, lisaks kinnitab rahvusvahelisi lepinguid. Kui demokraadid oleksid saanud oma positsioone hoida, siis oleksid nad saanud riigi juhi tegevust kontrollida ja takistada, aga praegu, kui seda senatit neil käes ei ole, on seda väga-väga keeruline kui mitte võimatu teha," sõnas Kalam.

Demokraatide valijad Philadelphias murelikud

Selgelt demokraatide poole kaldu olevas Philadelphias ärkas suurem osa linlasi täna pahuras tujus.

"See on Ameerikale tume päev. Ma ei tea, kas riik elab selle üle ja taastub sellest. See on kohutav sündmus, see on traagiline, see on demokraatia jaoks halb päev, see on tagasilöök," sõnas Thomas.

Mida te kõige enam kardate?

"Et ta pöörab inimesed rahvusvähemuste vastu. Ja inimeste vastu, kes tahavad siia tulla, et hästi elatist teenida. Aga see siin ongi see, mille eest nad põgenevad, diktaatori. Nad jooksevad täpselt sama asja suunas, mille eest nad põgenevad," sõnas Carol.

"See ongi nüüd Ameerika. Ja see ei ole see Ameerika, mida mina ära tunnen. Ja see häirib mind kõige enam," ütles Bill.

Liaks Valgele Majale kaotasid demokraadid napi enamuse ka senatis. Enamus võib vabariiklastele jääda ka esindajatekojas. Kamala Harrise valijad on mures, mis saab nüüd välispoliitikast, immigratsioonipoliitikast ja abordiõigusest.

"Ma pole õnnelik, ma muretsen maailma ja välispoliitika pärast, naiste õiguste pärast ka," ütles Chip.

"Olen üsna nördinud ja pettunud ameeriklastes, aga üldse mitte üllatunud, et valisime taas presidendiks fašisti, rassisti, vägistaja. Saavad olema rasked mõned aastad," ütles Sam.

Eesti aja järgi veel kolmapäeva hilisõhtul astub Kamala Harris valijate ette, kus teadaolevalt peaks demokraat tunnistama valimistel lüüasaamist.