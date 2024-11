Tööjõurendifirmad on hädas uute võõrtööliste leidmisega

Lantmännen Unibake Eesti tehases jagub Rootsi jõulusaiakeste valmistamiseks tööd jagub augustist novembrini ja vahetused on 12 tunni pikkused. Kui kolme aasta eest otsiti rosinapanijaid Eestist, siis nüüd teeb selle töö ära renditööjõud Ukrainast, sest kohalikud mõneks kuuks tööle tulla ei taha.

"See töö on nii hooajaline operatsioon ja see on korduv operatsioon, see juhtub igal aastal ehk siis meil on välja kujunenud aastast aastasse oma rendipartneri juures kindel osa inimesi, kes juba oskavad seda tööd," selgitas Lantmännen Unibake Eesti juhatuse liige Kaarel Karu.

Eesti renditööjõud ongi seni suuresti põhinenud kas kolmandatest riikidest tulnud tudengitel või ukrainlastel.

Välistudengeid Eesti enam avalisüli vastu ei võta ja pärast sõja puhkemist Ukraina mehed välismaale enam ei pääse. Nii on renditööjõufirmad püüdnud uusi töökäsi leida kaugemalt, näiteks Moldovast, Usbekistanist, aga ka Indiast, kuid kultuuriliste eripärade tõttu mitte väga edukalt.

"Üks osa on inimesed, kes tahaksid siia tulla, aga teine osa on, kes siia ka sobiksid. Meile lihtsalt labidamehed Eestisse enam ei sobi. See tööjõud peab olema natukene nutikam," selgitas Hansavesti juht Janno Sirg.

Renditööjõudu ei vajata mitte niivõrd Tallinnas, Tartus või Pärnus, vaid väiksemates kohtades, sest eestlane ei ole naljalt nõus 25 kilomeetri taha tööle sõitma. Samas välismaalased on nõus töötama ka väiksemates kohtades.

Sirgi sõnul pole Eesti kunagi olnud renditöötajatele atraktiivne ja seda sugugi mitte siinse palgataseme tõttu, sest viimaste aastate palgaralli on palgalõhet kõvasti vähendanud. Nii näiteks jääb keevitaja tunnitasu 10 kuni 12 euro vahele, samas kui Soomes on see 12 kuni 14 eurot.

"Kui ütled, et töö on Soomes, siis on inimest palju lihtsam leida. Kui ütled, et Eestis, siis millegipärast hakatakse küsima, mis ilm teil seal on," rääkis Sirg.

Üheksa aastat ukrainlastele Eestis tööd otsinud Vadym Rakitini sõnul on tööjõurendifirmadel praegu keerulised ajad.

"Renditööjõudu on vaja siis, kui tööstusel on palju tellimusi ja nende täitmiseks vajab riigi majandus lisatöökäsi. Kui neid tellimusi pole, siis neid töökäsi ka vaja ei lähe," selgitas Good Staff Solution juhatuse liige Vadym Rakitin.

Rakitini sõnul on erandiks metallitööstus, kus otsitakse oskustöölist, kes piltlikult öeldes suudaks ära teha kahe mehe töö.