Põhiseaduse muutmist ei toeta eri põhjustel ei EKRE ega Keskerakond

Koalitsioon leppis kokku põhiseaduse muudatuses, millega võetakse kohalikel valimistel valimismõigus agressorriikide kodanikelt, kuid valida saavad halli passi omanikud. Opositsiooni kuuluv Keskerakond on öelnud, et ei toeta põhiseaduse muutmist. Koalitsiooni eelnõu ei toeta ka EKRE.

Koalitsioon kiitis täna heaks kompromissi, millele andsid teisipäeva õhtul heakskiidu ka sotsiaaldemokraadid. Koalitsioon otsustas muuta põhiseadust nii, et kohalikel valimistel saaksid lisaks Eesti Vabariigi kodanikele ning Euroopa Liidu ning NATO riikide kodanikele valida ka halli passi omanikud. See tähendab, et Venemaa ja Valgevene kodanikud enam valida ei saa.

"Sellega on nüüd koalitsioonipartnerid 100 protsenti nõus. Nemad jäävad kohalikel valimistel valima ja last koos pesuveega välja ei visata ja teine poole, mis meil täna hommikul veel viimane arutelu oli, et saime oma seisukohta partneritele tutvustada et see puudutas välislepinguid," sõnas SDE fraktsiooni esimees Priit Lomp.

See tähendab, et Eesti ei saa sõlmida kahepoolseid lepinguid teiste riikidega, selleks, et nende kodanikud saaksid Eestis valida. Algselt oli kavas selline võimalus põhiseadusesse kirjutada

"Selle teema me saime siis partnerite abiga laua pealt maha lükatud," sõnas Lomp.

Kolmapäeval kohtusid koalitsioonifraktsioonide esindajad korduvalt, et eelnõu teksti täpsustada.

"See, mis täna kokku lepiti on suures plaanis olnud Reformierakonna nägemus sellest momendist kui me leidsime, et ilma põhiseadust muutmata tõepoolest ei saa välistada agressorriikide kodanike valimisõigust Eestis," rääkis Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et fraktsioon on alati olnud seisukohal, et agressorriigi kodanikud valida ei tohi. Nüüdne variant, kus valimisõigus jääb halli passi omanikele, on kompromiss.

"See on see hind, mida täna siis peame paraku maksma. Selleks, et 2025. aastaks valimisteks agressorriigi kodanikud valida ei saaks," sõnas Uibo.

Kolmapäeva õhtul kirjutasid koalitsiooni-fraktsioonid põhiseaduse muutmise eelnõule alla. Neljapäeval antakse see riigikogu menetlusse.

Opositsiooni kuuluv Keskerakond on öelnud, et ei toeta põhiseaduse muutmist. Koalitsiooni eelnõu ei toeta ka EKRE, sest nende hinnangul ei tohiks ka halli passi omanikud kohalikel valimistel valida.

"Kui seda kiireloomuliselt teha tahetakse, siis nad peavad ilmselgelt leidma hääli ka opositsioonist, kas nad on leidnud kõikjalt mujalt - Keskerakonnast, akna alt või Isamaast - või nad arvavad, et suudavad meid kuidagi ümber veenda - ma ei tea. Aga praeguse positsiooniga seda lahendust me ei toeta," sõnas Martin Helme.

Isamaa aga soovib, et liigutaks edasi kahe põhiseaduse muutmise eelnõuga, et pärast esimest lugemist leida lõplik kompromiss.

"Täna saadetud koalitsiooni eelnõusse on lisandunud ettepanek põhiseaduse tasemel garanteerida kodakondsuseta isikute valimisõigus. Teeme ettepaneku see säte algtekstist välja võtta ja kinnitame, et sel juhul oleme valmis olema kaasalgatajad. Kui see siiski ei ole koalitsiooniparteide fraktsioonidele vastuvõetav, siis teeme ettepaneku, et nii algatatav kui juba riigikogu menetluses olev Isamaa initsiatiivil koostatud põhiseaduse muutmise eelnõu oleksid järgmisel nädalal põhiseaduskomisjoni menetluses ning suunataks ülejärgmisel töönädalal esimesele lugemisele täiskogu istungile," ütles riigikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Helir-Valdor Seeder.