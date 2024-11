Trump määras kogenud piiriametniku juhtima migrantide väljasaatmist

USA järgmine president Donald Trump teatas, et olukorda piiridel hakkab juhtima immigratsiooni ja tolli õiguskaitseameti (ICE) endine direktori kohusetäitja Tom Homan. Kogenud piiriametnik hakkab siis ka juhtima migrantide väljasaatmist nende päritoluriiki.

Trump määrab Homani USA uueks "piiritsaariks" ja ütles, et Homan hakkab juhtima kõigi illegaalsete välismaalaste väljasaatmist nende päritoluriiki. Homan peab tagama ka lõuna- ja põhjapiiri turvalisuse, vahendas The Wall Street Journal.

Otsekohese kõnepruugi poolest tuntud Homan alustas oma karjääri 1984. aastal piirivalves, seejärel liikus ta edasi immigratsiooni- ja tolliteenistusse. Barack Obama administratsiooni ajal juhtis ta seal väljasaatmiste eest vastutavat osakonda.

Hiljem on Homan järjekindlalt avaldanud toetust Trumpi karmile piiriretoorikale. 2017. aastal sai Homan immigratsiooni ja tolli õiguskaitseameti juhi kohusetäitjaks. Tema ülesanne oli sel ajal tagada immigratsioonireeglite jõustamine. Samuti pidi ta uurima inimeste ja kaupade illegaalset liikumist ning ennetama terrorismi.

Trump lubas valimiskampaania ajal järjepidevalt, et käivitab riigis suure migrantide väljasaatmise operatsiooni. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et eeldatavasti allkirjastab Trump oma ametisoleku esimesel päeval korralduse, millega antakse sisejulgeolekuministeeriumile ja teistele agentuuridele korraldus saata riigist välja migrandid, kes tulid USA-sse ebaseaduslikult.

Trump on juba alustanud ka teiste kandidaatide valimist tema tulevase administratsiooni ministrikohtadele. Eelmisel nädalal selgus, et Trump nimetas oma tulevase administratsiooni personaliülemaks Susie Wilesi.

Professionaalse juhtimise poolest tuntud 67-aastane Wiles on kogenud parteiametnik ning ta on esimene naine, on nimetatud Valge Maja kantseleiülemaks.

Suure tõenäosusega võtab USA energiapoliitika juhtimise üle naftarikka Põhja-Dakota osariigi kuberner Doug Burgum.

Meedia teatas veel, et USA suursaadikuks ÜRO juures saab kongressisaadik Elise Stefanik. Ta on vankumatu Iisraeli toetaja ja kritiseerib teravalt Palestiina-meelseid meeleavaldusi.