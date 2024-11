Hiina suurest toetuspaketist hoolimata liigub nafta hind alla

Hiina majandus ei saa endiselt hoogu sisse ja investorid muretsevad, et Hiina majandus libiseb stagnatsiooni suunas.

Hiina tarbijahinnaindeks tõusis eelmisel kuul 0,3 protsenti, The Wall Street Journali küsitletud majandusteadlased ootasid 0,4 protsendilist tõusu. Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi langus jätkus.

Finantsfirma Pinpoint Asset Management ökonomist Zhiwei Zhang ütles, et viimased inflatsiooniandmed viitavad et Hiinas püsib endiselt deflatsioonisurve.

Kinnisvarasektor on endiselt kriisis, tarbijad ei taha laenu võtta ning raha kulutada. Majandus jaheneb ja kompartei tahab kasvu taastada ning kavatseb kasvu taastamiseks kulutada ligi 1,4 triljonit dollarit.

Viimased toetusmeetmed valmistasid investoritele aga pettumuse, samal ajal tugevneb USA dollar ning naftahinnad langesid esmaspäeval ligi kolm protsenti.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva õhtul 71,80 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 68 dollarit barreli kohta.

Uuringufirma Rystad Energy analüütik Jorge Leon ütles, et hinda veab veel alla Saudi Araabia hiljutine teadaanne. Riyadh teatas, et ekspordib detsembris Hiinasse vähem naftat, mis viitab, et maailma suuruselt teises majanduses on nõudlus vähenenud.