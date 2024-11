Jaak Valge tulistas pargis stardipüstolist

Valge tunnistas, et Falgi pargis stardipüstoliga lärmi teinud mees oli tema.

"Paugutasin jah stardipüstolist, ei tulistanud. Isiklikel põhjustel. Endalegi ehmatuseks oli pauk kõvem, kui arvasin," ütles Valge ERR-ile.

"Seal oli paar koerajalutajat vast saja meetri kaugusel. Ei täheldanud, et koerad oleks ehmatanud, aga võib-olla ei näinud. Igatahes koerajalutajad said küll pahaseks. Üks neist oli minu maja elanik. Läksin ja vabandasin, näitasin, et tegu on stardipüstoliga, sain kõvasti sõimata. Asja pärast. Siis tegin linna peal tiiru ja kaks viskinapsi. Tulin koju, maja juures olid politseinikuid, kes olid millegipärast arvanud, et tegin päris relvast laske. Sai selgeks, et nii see ei olnud," rääkis Valge.

Valge lisas, et see polnud kindlasti tema poolt kena tegu.

"Palun vabandust, enam ei tee," ütles Valge.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre kirjeldas Delfile, et esmaspäeva hilisõhtul kella poole 22.30 paiku sai politsei teate Falgi pargis jalutanud inimeselt, kes kuulis laske ja nägi relvaga meest.

"Hirmu tundnud inimene helistas häirekeskusesse ning kõige kõrgema prioriteetsusega väljakutsele reageerisid koheselt kiirreageerijad, kes pidasid alkoholi tarvitanud ja laske teinud 69-aastase mehe kinni. Tehti kindlaks, et mees sooritas lasud hoiatus-signaalrelvast. Mees toimetati politseijaoskonda, kus talle koostati väärteoprotokoll ning relvataoline ese võeti hoiule," ütles Tambre.