Tallinna linnavõim ja opositsioon annavad Avatud Kooli kohta vastukäivat infot

Linnavolikogu otsustas neljapäeval, et aadressile Karjamaa 18, kus varem on tegutsenud kool ja olnud äripinnad, rajatakse eestikeelne Põhjatähe põhikool. Selleks näeb linnaeelarve ette 11,3 miljonit eurot ja vähemalt 648 õpilast mahutav kool peaks tööd alustama tuleva aasta 1. septembril.

Seni erakoolina tegutsenud Avatud Kool, mis töötab Auna 6 hoones, muudetakse linna põhikooliks. Volikogu otsustas, et Riigi Kinnisvara AS-ilt omandatakse kolme miljoni euro eest linnale Auna tänava koolihoone ja asutatakse seal tegutsema hakkav munitsipaalõppeasutus Avatud Kool, mis alustab õppetööd 1. septembril 2025.

Sinnagi peaks mahtuma vähemalt 648 õpilast ning kõikide praeguste erakooli õpilaste koht selles koolis säilib. Küll aga suurendatakse õpilaste arvu klassis seniselt 20-lt 24-ni.

Tööd jätkab ka sihtasutus Avatud Kool, kuid üksnes huvikoolina ning seal pakutav tasuline huviharidus ei ole seotud Tallinna asutatava munitsipaalkooli õppekavaga ega pole kohustuslik uue linnakooli õpilastele. Tallinna linn ei võta üle ei sihtasutuse majandusüksust, õigusi ega kohustusi.

Volikogu esimees Toomas Kruusimägi ütles, et seni toetusid Põhja-Tallinna pered suuresti Gustav Adolfi gümnaasiumile ja Pelgulinna gümnaasiumile, kuid arvestades planeeritavaid ja olemasolevaid Hundipea, Volta ja Manufaktuuri arendusi, tõotab koolikohtade nõudlus kasvada ja uued koolid aitavadki seda rahuldada.

Jašin: Keskerakond üritab segadust külvata

Reede hommikul teatas Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon pressiteate vahendusel, et linnapea Jevgeni Ossinovski soov Avatud Koolile maja osta kukkus läbi, sest fraktsiooni muudatusettepanekuga ostetakse Auna 6 kinnistu küll linnale, ent läheb Avatud Kooli asemel hoopis Ristiku põhikooli kasutusse ning senine erakool saab tegevust jätkata Karjamaa 18 hoones.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et Keskerakonna pressiteates öeldu ei vasta tõele. Nimelt esitas Keskerakond Jašini sõnul muudatusettepanekud eelnõu seletuskirjale ning linnavolikogu esimees võttis need menetlusse, seda aga tõenäoliselt ekslikult. Seega läksid ettepanekud hääletusele.

"Seletuskirja muutmise hääletus läks küll läbi, aga see pole siduv – seletuskirja ei saa muuta, sest see pole õigusakt," tõdes Jašin, kelle hinnangul on Keskerakonna pressiteate eesmärk sõud teha ja segadust külvata.

"Ma nüüd üritan kõigi koolide juhtidega suhelda ja rahustada inimesi. Aga kuna see seletuskirja muudatus ei saanudki hääletusele minna, juristid peavad seda veel kinnitama, siis sisuliselt ei muuda see midagi," lisas abilinnapea.

Ta rõhutas, et neljapäeval menetletud neli Põhja-Tallinna koolivõrguga seotud eelnõu läksid läbi. Lisaks Põhjatähe põhikooli ja Avatud Kooli asutamisele otsustati omandada ka Kalamaja põhikooli hoonestusõigus, mille ostmiseks on ette nähtud 5,15 miljonit eurot. Ost peaks toimuma juba sellel aastal ning järgmise aasta alguses kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss, et hiljemalt 2027. aasta hakul saaks ehitust alustada.

Neljas, Auna 6 ostmist puudutav eelnõu läks samuti läbi, aga Jašin märkis, et eelnõu ei sisaldanud täpsustust, millise kooli või mis otstarbe jaoks see ostetakse.

"On fakt, et otsus on langetatud, keegi ei olnud isegi vastu Auna 6 ostule ja seda minnakse sellel kalendriaastal ostma," kinnitas ta, märkides, et Keskerakonna väide Avatud Kooli kolimisest Karjamaa tänava hoonesse ei vasta tõele.

Lahendamata on aga Ristiku põhikooli ruumipuuduse mure. Selles asjus kavatseb Jašin lähitulevikus kooli juhtkonnaga uuesti kohtuda, sest praegu kasutab kool ajutist moodulhoonet, aga kestvaks lahenduseks oleks vaja juurdeehitust. Kuna töös on palju koole korraga, tulebki Jašini sõnul arutada, milline on Ristiku kooli juurdeehitise ajagraafik.

Keskfraktsioon: Auna 6 läheb Ristiku põhikoolile

Abilinnapea öelduga ei olnud nõus linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon, kes süüdistas omakorda Jašinit valetamises.

Fraktsiooni liige Kairet Remmak-Grassmann ütles, et Auna 6 omandamist puudutava õigusakti lahutamatuks osaks oleva seletuskirja kohaselt oli kinnistu tarvis omandada seoses Tallinna Avatud Kooli asutamisega, aga tema tegi ettepaneku seletuskirja sõnastust sel viisil muuta, et Auna kinnistu on tarvis omandada Ristiku põhikooli ruumipuuduse leevendamiseks ja nüüdisaegse õpikeskkonna loomiseks erivajadusega õpilastele.

"Antud muudatusettepanek pandi nii nagu kord ette näeb volikogu esimehe poolt hääletusele, mille tulemusel tegi volikogu teadlikult otsuse, et see hoone läheb Ristiku põhikoolile. Mul on hea meel tõdeda, et pika diskussiooni järeldusel mõistsid selle muudatusettepaneku vajadust kolme fraktsiooni liikmed nii opositsioonist kui koalitsioonist," ütles Remmak-Grassmann.

Tema sõnul pole Jašinil õigust öelda, et eelnõu seletuskirja muudatusettepanek jõudis menetlusse linnavolikogu esimehe eksituse tõttu.

"Kas abilinnapea Jašin soovib tõesti väita, et linnavolikogu otsused ei oma mingit mõju ja linnavalitsuse liige võib iga hetk linnavolikogu otsust ignoreerida ning käituda vastavalt oma äranägemisele? See on tõsine oht demokraatiale," leiab Remmak-Grassmann.

Ta lisas, et kui linn ostab kolme miljoni euro eest hoone ja kavatseb selle renoveerida, siis on enesestmõistetav, et sinna tuleb paigutada need lapsed, kes peavad praegu õppima konteineris, mitte eelistada ühte endist erakooli.

"Volikogu tegi teadliku otsuse, keegi protesti ei esitanud ning lõppeelnõu pandi hääletusele koos muudatusettepanekuga. Hääletus näitas selgelt volikogu tahet anda hoone Ristiku põhikoolile mitte Avatud Koolile," ütles keskfraktsiooni esindaja.

Volikogu kiitis Westholmi detailplaneeringu heaks

Linnavolikogu tegi neljapäeval veel koolidega seotud otsuseid, nimelt sai heakskiidu Jakob Westholmi gümnaasiumi Kevade ja Adamsoni tänaval asuva koolimaja juurdeehituse detailplaneering.

Aastakümneid uut hoonet ootava kooli ruumikitsikus on praegu suur ja õppetöö toimub eri asukohtades, nüüd aga saab uute kooliruumide rajamist alustada.

Järgmise aasta eelarvesse plaanib Tallinn raha, et projekteerimine lõpetada ning võimalikult kiiresti hoone ehitamiseni jõuda.