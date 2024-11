Koolijuht: Tallinnas on laste tulevik poliitiliseks võimumänguks keeratud

Plaani kohaselt peab Avatud koolist saama munitsipaalkool. Keskerakond aga leiab, et kinnistu peaks kuuluma erivajadustega lapsi õpetavale kaasava haridusega Ristiku põhikoolile ning hääletas plaani maha.

Avatud Kool on 2017. aastal alustanud erakool Tallinnas Auna tänaval. Linn on otsustanud, et Avatud Koolist saab munitsipaalkool, kuid linnavalitsuse koalitsiooni ja opositsiooni vahel on tekkinud kemplemine, millises hoones peaks kool tegutsema. Sel nädalal läks volikogu hääletusel läbi Keskerakonna muudatusettepanek, millega kooli praegune hoone läheks hoopis kõrvalasuva Ristiku põhikooli kasutusse.

"On lihtsalt ülikahetsusväärne, et laste tuleviku küsimus on poliitiliseks võimumänguks keeratud ja vastandatakse Avatud Kooli Ristiku põhikooliga, sest need kaks teemat ei ole üksteist välistavad," ütles Avatud Kooli koolijuht Sandra Järv.

Ristiku põhikoolis õpivad käitumis- ja tähelepanu erivajadustega lapsed. Kool tegutseb praegu moodulmajas. Erivajadustega laste jaoks on tähtis, et neid liiga palju koos poleks, moodulis on aga kitsas. Pealegi tuleb see ülejärgmiseks aastaks muinsuskaitse nõudmisel ära viia.

"Muidugi see moodulmaja ka ei vasta ootustele, mis erivajadustega lastel peab olema. Aga ajutise lahendusena on see olnud meie jaoks väga vajalik. Aga mis nüüd edasi saab, ma ei oska teile öelda," rääkis Ristiku põhikooli juht Katrin Luhaäär.

Eelmine linnavalitsus pakkus Avatud Koolile uut maja, mille linn renoveeris. Keskerakond ütlebki nüüd, et Avatud Kool koligu sinna, Ristiku põhikool aga saaks Avatud Kooli praeguse hoone.

"Ei ole mõeldav, et linn ostab erakoolile hoone olukorras, kui tegelikult selle erakooliga oli juba kokkulepe ja nende soovidega oli renoveeritud üks Tallinna hoone," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Renoveeritud hoonega aga tekkis probleem – sinna oli planeeritud 900 õpilast.

"Linnaplaneerimisamet ei andnud sellele ehitusloale kooskõlastust, et ta nii suure õpilaste arvuga kool tuleks," selgitas Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea Aleksei Jašin.

Seetõttu otsustas praegune linnavalitsus, et Avatud Kool uude hoonesse ei koli, ütles abilinnapea Jašin.

Edasi jätkub ilmselt juriidiline vaidlus linnavalitsuses. Koalitsioon ütles, et Keskerakonna hääletus puudutas mitte kokkulepet linna ja Avatud Kooli vahel, vaid seletuskirja.

"Juriidiliselt ei ole seletuskirja täiendusel siduvat võimu. Ja selle segaduse ja selliste juriidiliste kempluste valguses me näeme, et on alanud aktiivne valimiskampaania," sõnas Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

Nii peakski Avatud Kool saama linna kooliks praeguses hoones. Mis aga saab Ristiku põhikooli ruumipuudusega, seda alles arutatakse. Juurdeehituse jaoks, nagu unistab direktor, raha linnal plaanitud pole.