Kiviselg: Kurskis ja Kupjanskis on oodata lahingutegevuse hoogustumist

Kurski oblastis jätkuvad mõlema poole rünnakud, alad liiguvad vastaspoolte vahel käest kätte, ütles Kiviselg kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

Vene Föderatsiooni relvajõudude põhiüksused Kurskis on merejalaväe ja õhudessantvägede osised, kes on novembri alguses toimunud rünnakutes kaotanud ligikaudu pataljoni jagu soomustehnikat ja umbes 60 sõdurit, rääkis Kiviselg.

On tulnud teateid, et Kurski oblastis olevat Vene vägede väekontingenti on pidevalt suurendatud ning praeguseks on Ukraina relvajõudude sõnul selles piirkonnas ligikaudu 50 000 sõdurit, kellest umbes 10 000 on Põhja-Korea sõdurid, märkis kolonel.

"Tõenäoliselt see 50 000 sõjaväelast ei ole ainult üksused, kes on rindel, vaid seal on ka tagalaelement juures, kes toetab rindetegevusi," sõnas Kiviselg.

"Samas saab öelda, et taoline suur hulk sõjaväelasi ja võimalik koondumine piirialadele väljendab soovi Ukraina relvajõud Kurski oblastist lähinädalatel või kuudel välja tõrjuda. Tõenäoliselt soovitakse seda teha enne külmade saabumist või hiljemalt siis jaanuarikuu jooksul 2025. aastal," märkis Kiviselg.

Luhanski ja Donetski suunal on sagenenud rünnakud eelkõike mehhaniseeritud Vene Föderatsiooni üksuste poolt.

"Üks kriitilisemaid kohti kogu rindejoonel on selle pealöögi suund Donetski oblastis," ütles Kiviselg. "Peamised lahingukontaktid leiavad aset Pokrovski ja Kurahhove piirkonnas, kus Vene Föderatsiooni surve on viimastel nädalatel olnud pidev."

Viimase nädalaga on Vene väed vallutanud Pokrovski-Kurahhove piirkonnas ca 90 ruutkilomeetrit maad.

"Võib öelda, et ligi pooled rindejoonel asetleidvatest kontaktidest viiakse läbi Kurahhove-Pokrovski suunal ja samuti maismaaüksuste rünnakutele antakse toetust ka õhust, samuti kaugtulerünnakute aktiivsus on nendes piirkondades kõrgem kui muudes rindejoonel olevates piirkondades," rääkis Kiviselg.

Vene Föderatsioon on sisenenud Toretski ja Kurahhove asulasse ning Kurahhovest lõunas olevasse Dalnje asulasse.

"Me saame öelda, et need mehhaniseeritud rünnakud ja jätkuv Vene Föderatsiooni surve ei ole veel mõjutatud halvenevatest ilmastikutingimustest ja Vene Föderatsioonil on olnud võimalus sellist suurt rünnakutempot üleval hoida," lisas Kiviselg.

Kurahhove piirkonnas on Vene Föderatsiooni relvajõud tegutsenud tõenäoliselt eesmärgil Kurahhove eend tagasi vallutada, sundides Ukraina relvajõude lääne poole taanduma või killustades neid ja seejärel hävitades, rääkis kolonel.

Tõenäoliselt on rünnatud ka Terniska tammi Kurahhove asula juures, ütles Kiviselg. Ta märkis, et tammil on teatud kahjustused tekkinud, kuid õnneks ei ole tekkinud piirkonnas suuri üleujutusi, mis olulisel määral piiraks Ukraina relvajõudude liikumist või varustamist.

"Ukrainlased hetkel peavad Kurahhove asula juures kenasti vastu," ütles Kiviselg.

Vene Föderatsioon on taktikaliselt edenenud ka Zaporižžja ja Donetski oblasti piirialadel Vuhledari piirkonnas, mis jäävad Kupjanskist circa 20 kilomeetrit lõunasse.

"Tõenäoliselt on Vene Föderatsiooni eesmärk seal toetada pealöögisuunda, mis on Pokrovski-Kurahhove, ja läbi lõigata ukrainlaste varustusteed. Sealt jookseb läbi maantee number 15, mis on ida-läänesuunaline varustustee, mida ukrainlased kasutavad enda pool rindejoont ja tegelikult ka Vene Föderatsiooni sõjaväelased nende pool rindejoont," rääkis Kiviselg.

Kiviselg täheldas, et üha rohkem tuleb avalikku meediasse sõnumeid Põhja-Korea sõjaväelaste kaasamisest. "Meie teada on see ca 10 000 Põhja-Korea sõdurit, kes viimastel päevadel on tõenäoliselt rindejoonel ka Ukraina üksustega kontaktis olnud," sõnas ta.

Kiviselg märkis, et Põhja-Korea sõdurid, kes on Venemaale jõudnud, ei ole kõik Kurski oblastis, vaid tõenõoliselt viibivad endiselt Ida sõjaväeringkonnas, kus nad saavad täiendavat väljaõpet, enne rindele suundumist.

Põhjakorealaste osalemine relvastatud konfliktis on Kiviselja sõnul kasulik nii Põhja-Korea kui ka Venemaa jaoks. Põhja-Korea võitlejate osalemine aktiivses lahingutegevuses annab Vene Föderatsioonile võimaluse hoida jätkuvalt väga kõrget rünnakutempot. Põhja-Korea sõdurid saavad aga tänapäevasest lahingkonfliktist kogemusi.

Samuti annab Venemaa Põhja-Koreale materiaalset ja tehnoloogilist toetust, mis sanktsioonide tõttu muu maailma kaudu riiki ei jõuaks, lisas Kiviselg.

Tõenäoliselt järgneval nädalal toimub lahingutegevuse aktiviseerumine Kurskis ja Kupjanski piirkonnas. Kurahhove piirkonnas hoitakse juba olemasolevat väga kõrget lahingutempot, rääkis Kiviselg.

November toob luurekeskuse ülema sõnul ilmselt kaasa droonirünnakute sagenemise.

"Tõenäoliselt Vene Föderatsioon tõstab oma mehitamata ründevahenditega rünnakuid Ukraina kriitilise taristu vastu, ennekõike enne talve saabumist. Me oleme näinud seda ka statistilises mõttes, et kui septembris oli ca 1200 UAV-de rünnakut Ukraina territooriumi vastu, siis oktoobris oli see juba 2000. Novembris võime eeldada, et see number kasvab veelgi," ütles Kiviselg.