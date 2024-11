Iisrael hävitas Iraani salajase tuumarelvauuringute rajatise

USA ja Iisraeli allikate sõnul hävitas Iisrael eelmisel kuul Iraani salajase tuumarelvauuringute rajatise. Satelliidipildid näitasid, et Taleghan 2-st jäi Iisraeli 25. oktoobri löögi tõttu järele kaks rusuhunnikut.

USA ametnike sõnul kasutati Teheranist 20 miili idas asuvat rajatist tuumapommi plahvatamiseks vajaliku lõhkemehhanismi väljatöötamiseks, vahendas Telegraph.

Teaduse ja rahvusvahelise julgeoleku instituut teatas, et Iisraeli rünnakud hävitasid veel kolm lähedalasuvat hoonet, mida kasutati ballistiliste rakettide jaoks tahkekütuse segamiseks.

Varasema info kohaselt suleti Taleghan 2, mis on osa suuremast Parchini militaarkompleksist, 2003. aastal. USA luureandmetete põhjal tuvastati selle aasta alguses Iraani teadlased, kes viivad rajatises läbi uuringuid, et panna alust tuumarelva tootmisele. USA ja Iisraeli ametnike sõnul hõlmas see metallurgiat, lõhkeainete katsetamist ja arvutimodelleerimist.

Rajatis oli nii salajane, et vaid vähesed Iraani režiimis olid selle tegelikust eesmärgist teadlikud.

"See oli ülisalajane asi. Väike osa Iraani valitsusest teadis sellest, kuid suurem osa Iraani valitsusest mitte," ütles üks USA ametnik uudistesaidile Axios.

Pärast tegevuskoha tuvastamist saatis USA Iraani režiimile erahoiatuse. Loodeti, et Iraan lõpetab seejärel oma tegevuse, kuid see jätkus, ütlesid ametnikud.

Juulis esitas USA luureülem kongressile aruande, milles hoiatas, et Iraan on võtnud ette tegevusi, mis võimaldavad tal paremini tuumaseadet toota, kui ta seda soovib. Samast aruandest jäeti välja ka USA luure viimaste aastate seisukoht, mille kohaselt ei tee Iraan praegu peamisi tuumarelvade arendustegevusi, mis on vajalikud testitava tuumaseadme tootmiseks.

Iraan on tuumarelvaprogrammi olemasolu korduvalt eitanud, kuigi riigi kõrgeim juht Ali Khamenei on öelnud, et maailma liidrid ei suudaks neid peatada.

"Iraan ei pürgi tuumarelva suunas. Punkt," ütles Iraani välisminister Abbas Araghchi eelmisel nädalal.

Kui Donald Trump jaanuaris Valgesse Majja naaseb, eeldatakse, et ta võtab Iraani suhtes karmima seisukoha kui president Joe Biden.

Oma esimesel ametiajal järgis Trump Iraani suhtes maksimaalse surve sanktsioonipoliitikat, mille eesmärk oli sundida Teherani lõpetama oma piirkondlike liitlaste rahastamist ja loobuma tuumarelva poole pürgimast.

Iisrael kirjutas Trumpi esimesel ametiajal alla USA vahendatud Abrahami kokkuleppele, mis normaliseeris tema suhted mõne moslemiriigiga, nagu Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein.

Iisrael teatas, et loodab sõlmida sarnase lepingu Saudi Araabiaga, kuigi kuningriik on öelnud, et ei paranda suhteid Iisraeliga, kui ei looda Palestiina riiki, mille pealinnaks on Ida-Jeruusalemm.

Iraani esindus ÜRO juures keeldus Axiose teatel oma aruannet kommenteerimast.