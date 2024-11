SDE riigikogu fraktsiooni esimees Raiki koalitsiooni Stalnuhhiniga ei toeta

"Ma kindlasti selle koalitsiooni moodustamist sellisel kujul ise ei toeta, ise seda ei teeks," ütles Lomp ERR-ile.

Ta rõhutas, et jutt ei ole otseselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonist, vaid ühe poliitiku veetavast koalitsioonist, kes kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Tema sõnul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus seda ei otsusta. "See ei ole sotsiaaldemokraatide valik, vaid valimisliidu valik, kus on juhtumisi üks sotsiaaldemokraat ka," lausus Lomp.

"Ma usun, et Narva linn, eriti Katri Raiki juhtimisel on seadusekuulekas, aga ühegi Stalnuhhini seisukohaga ma nõus ei ole," sõnas Lomp.

Lombi sõnul sotsidel mingit sõnaõigust Raiki tegutsemise puhul kaasa rääkida ei ole, ent ta soovib siiski kuulda selgitusi loodava koalitsiooni kohta teisipäeval toimuval sotside juhatuse koosolekul.

"Me saame seda siis arutada. Me saame nendele üksikutele liikmetele, kes kuskil volikogus on, anda soovitusi, aga lõpuks teevad kohapealsed inimesed valikud ise," rääkis Lomp.

"Loodan siis juhatuses kuulda, mis seisukohad on. Võib-olla saame seal Katrilt ka selgitusi ja vastuseid. Ja selle teadmise, kas see koalitsioon üldse sõlmitakse või mitte," lisas Lomp.

Stalnuhhin on varasemalt öelnud, et Nõukogude sõduritele pühendatud mälestusmärkide mahavõtjad on natsid ja nimetanud eelmist, Kaja Kallase valitsust fašistideks. Eelmise valitsuse siseminister oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, nagu ka praegu.

Stalnuhhin visati oma seisukohtade tõttu Keskerakonnast 2022. aastal välja.

Katri Raik ütles reedel ERR-ile, et asub koalitsiooni Narvas moodustama Mihhail Stalnuhhiniga. Raikist saaks uues koalitsioonis linnapea ja Stalnuhhinist volikogu esimees. Raiki sõnul ei jaga ta Stalnuhhini vaateid Ukraina sõjale ega Eesti valitsusele, aga Jaan Tootsi ja Aleksei Jevgrafoviga võrreldes tundus liit Stalnuhhiniga stabiilsem ja kindlam.