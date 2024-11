Läänemets: häid valikuid Narvas ei ole, aga me ei tohiks Narvast loobuda

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile antud intervjuus, et tema isiklikult kuidagi koostööd Mihhail Stalnuhhiniga ette ei kujuta. Samas rõhutas ta, et ka keskerakondlastest linnavolinikud on seal venemeelsed ning seetõttu ei tohiks Narvast loobuda.

Kuidas te suhtute sellesse, et teie erakonnakaaslane Narvas Katri Raik Mihhail Stalnuhhiniga koostööd teeb?

Esiteks tuleb öelda, et Katri Raik teeb erakonna juhtkonnast sõltumata neid otsuseid ja selles koalitsioonis tõesti ongi ainult üks sotsiaaldemokraat, üks Eesti 200 liige ja ülejäänud kohalikud inimesed. Aga olukorras, kus Stalnuhhin jätkuvalt on seisukohal, et Lauri Läänemets on fašist, siis te võite isegi arvata, mida ma arvan sellest küsimusest. Loomulikult ma ei kujuta ise ette kuidagimoodi koostööd Stalnuhhiniga. Aga siia juurde ka see, et ei maksa teha illusiooni. Keskerakonna volikogu liikmete seas on tegelikult sama meelestatus ja samasugused seisukohad nii Narva tanki osas kui ka muudes küsimustes, kus Eesti ja venemeelne nägemus lähevad vastuollu.

Plaanite Katri Raikiga rääkida ka sellest koostööst?

Me oleme Katri Raikiga rääkinud. Ükstapuha, mida erakonna juhatus arvab, me saame aru, et see protsess seal Narvas on oluliselt keerulisem, ta läheb edasi.

Ja tõesti, kui vaadata, kust Stalnuhhin pärit on, siis ta on ju Keskerakonnast pärit. Kogu see meelsusahel on tegelikult ju Keskerakonnast alguse saanud ja ka kogu see nii-öelda korruptiivne vertikaal on ühel hetkel Keskerakonnast üles ehitatud. Nii et ega Narvas täna mõlemad valikud ei ole head.

Aga kui selles kõiges üldse midagi välja tuua, siis tuleb öelda, et hoopis Stalnuhhin teeb nüüd siis koalitsiooni fašistidega. Sest toona, kui Katri Raik oli Narva linnapea, siis tuleb tunnustada, et Katri Raik Eesti jõuametitega tegi väga tugevat koostööd, et ära viia Nõukogude okupatsioonisümbolid, sealhulgas ka Narva tank. Ja ta jõustas eestikeelsele haridusele üleminekut, jõuliselt lasi lahti kaks umbkeelset koolijuhti, kes juhuslikult olid volikogu liikmed ja kelle pärast ta maha võeti. Selles mõttes seda nüüd ka vast ei maksa arvata, et keegi hakkab Katri Raikist seal volikogus üle sõitma, eks seal tuleb siis sellist suurt väljakutset meil kõigil taluda ja näha.

Kas võimu võib teostada iga hinnaga? Näiteks, kas ka erakonnaga Koos oleks mõeldav koalitsioon Narvas?

Ei. Erakonnaga Koos ei ole võimalik seda teha ja tegelikult ideaalis ei tuleks seda ka ühegi sellise inimesega teha, kes ütleb, et Eesti valitsus, sealhulgas siseminister Lauri Läänemets, on fašist ja tegutseb kuidagi Eesti riigis punasümboleid eemaldades Eesti riigi vastu. Seda ei ole võimalik kuidagi aktsepteerida. Aga ma meenutan, et Keskerakonna liikmed täpselt samamoodi Narvas seisid tanki juures, jagasid seal sümboolikat, muretsesid, miks valitsus tegeleb. Keskerakond on sinna väga osavalt kunagi üles ehitanud sellise ühtemoodi meelestatud pesa ja täna ongi võimalik valida kas üks või teine, kes kõik mõtlevad ühtemoodi. Nii et ega häid valikuid Narvas ei ole. Aga ma arvan, et me ei tohiks ka Narvast loobuda. Kui meil on võimalik seal eestimeelset linnapead hoida, siis tuleks seda teha. Ideaalis võiks olla nii, et need, kes ei arva Eestist midagi, võimu teostamisest osa ei võta.

Mis on hullem, kas see, kui Stalnuhhin nimetab Läänemetsa fašistiks või see, et ta nimetab Eesti vabariiki Eesti NSV-ks?

No kuulge. Ilmselgelt see näitab ära inimese... Või kuidas see vanarahvas ütles selle peale? Mis meelel, see keelel. Ega niisama need asjad juhtu. Me Stalnuhhini meelestatust oleme ammu näinud. Muideks, mure ongi selles, et me Stalnuhhini nime teame sellepärast, et ta on olnud riigikogu liige ja ta on lihtsalt saanud suuremat tähelepanu. Aga kui me vaatame Narvas ka Keskerakonna volikogu liikmeid, siis ega nad ju sõnavõttudes ja oma tegudes, vähemalt osad neist, ei ole Stalnuhhinist kuidagi erinenud. Nad on kõik pärit ühest Keskerakonnast, üks meelestatus ning üks ja sama korruptiivne võimuarhitektuur.

Aga parem on ikkagi nendega koostööd teha kui võimult kõrvale jääda?

Alternatiiv on see, et kogu seesama endine ja praegune Keskerakonna punt teeb võimuliidu. See oli praegu. Me teame, et Jaan Toots (senine linnapea - toim.) ju tegelikult volikogu liikmeid ei kontrollinud. Kõige parem versioon on see, kus Katri Raik saaks üksinda Narvat juhtida. Või veel parem versioon on see, kui meil oleks keegi Reformierakonnast, keegi Isamaast ka seal Narva volikogus ja oleks alternatiive normaalsete koalitsioonide moodustamiseks.