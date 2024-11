Raikist saab taas Narva meer, volikogu hakkab juhtima Stalnuhhin

"Lõpetasime läbirääkimised Jaan Tootsi ja Aleksei Jevgrafoviga, lähme edasi läbirääkimistega Mihhail Stalnuhhini fraktsiooniga. Fraktsioon on moodustamisel järgmisel volikogu istungil, mis toimub järgmisel neljapäeval, kus avaldatakse umbusaldust praegusele volikogu esimehele," ütles Raik ERR-ile.

Uueks volikogu esimeheks saab Stalnuhhin, ütles Raik.

"Koalitsioonilepingus on kirjas, et see koht kuulub fraktsioonile Respekt ja mina olen linnapea kandidaat. Mind ei valita 21. novembril, need otsused võtavad kõik aega," sõnas Raik.

"Läbirääkida tuleb sellega, kes on stabiilsem, kindlam. Kus on suurem tõenäosus teha järgmised kümme kuud linna heaks koostööd. Stabiilsem on Mihhail Stalnuhhin ja tema fraktsioon. Läbirääkimised läksid ka rahulikumas meeleolus, olid ja on vastastikku lugupidavad. See on võrdsete partnerite liit," rääkis Raik põhjustest, miks ta asus koostööd tegema Stalnuhhiniga.

Raik ütles, et ta kujutab ette, milline torm läheb lahti Eesti meedias uudise peale, et ta teeb koostööd Stalnuhhiniga.

"Olen öelnud varem ja ütlen veel: ma ei jaga Stalnuhhini vaateid sõjale Ukrainas, ma ei jaga Stalnuhhini vaateid valitsusele, aga meie koalitsioonilepingus on kirjas, et Narva tegutseb Eesti riigi seaduste järgi ja teeb koostööd valitsusega ja näeb valitsust oma olulise partnerina," rääkis Raik.

"Mitte ühtegi erakonna KOOS liiget pole Narva volikogus, küll aga on Stalnuhhini fraktsiooni 11 liikmest viis Keskerakonna liikmed," ütles Raik.

Raik, ütles, et tuleb valida võimuliiidu selline kooslus, mis on võimeline koos töötama.

"Eelmise kord ei läinud see õnneks, tuli suuri pingeid ja võibolla olin ka Narva kohta liiga tormakas. Loodan, et suudan nüüd olla rahulikum, kuigi mu vaated pole muutunud," sõnas Raik.

"Ma usun, et meil on rohkem soovi teha koostöö, kuna volikogus on kõik kõigiga proovinud teha koostööd ja pole õnnestunud. Ma teen kõik selleks, et linnavalitsus töötaks tõhusalt ja kiiresti, teen koostööd mõlema võimufraktsiooni ja muidugi opositsiooniga. Loodan, et mitmed asjad saavad selgemaks, kasvõi see kütteprobleem, majade soojustamine, eestikeelsele õppele üleminek," rääkis Raik.

Valimistele ei lähe Raik vastu sotsiaaldemokraadina, vaid paneb kokku valimisliidu.

"Narvas ühegi erakonna valimisliit ei saa olla edukas, väljaarvatud Keskerakond, sest kaasa tuleb võtta kõik selle erakonna väljaöeldud mõtted. Sotsiaaldemokraat olla on väga ebapopulaarne - Vene õigeusu kirik, piir, nüüd ka Vene kodanikelt valmisõiguse äravõtmine... Nii et valimisnimekiri on see, mis koondab inimesi, mina proovin välja tuua noori ja eestlasi, sest mina olen praegu ainus inimene volikogus, kes räägib kodus esimese keelena eesti keelt, ning inimesi eri elualadelt," selgitas Raik.

"See on ettearvatav, et järgmisetel valimistel oleme Stalnuhhiniga kõige suuremad konkurendid," lisas Raik.

Raik ütles, et tal on kokkulepe, et Narva muuseumi nõukogu koosseis muutub.

"Linna esindajad seal on inimesed, kes tegelevad ise linna ajalooga, kes jagavad rahaasju ja kes on kursis kaasaegsete muuseumite arengutega. Vadim Orlov ja Aleksei Mägi ei saa olema nõukogu liikmed. Neil olid siiski ka tõsised märkused muuseumi kohta, neid võtan arvesse," ütles Raik.

Narvas uue võimuliidu moodustamise kokkulepe sündis reedel, koalitsioonilepingut tutvustab ja allkirjastab võimuliit järgmise nädala alguses. Siis korraldavad Stalnuhhin ja Raik ühise pressikonverentsi.