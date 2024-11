Eesti 200 võttis allkirja Narva koalitsioonileppelt tagasi

Larchenko on volikogusse valitud Eesti 200 nimekirjas, kuid kuna on erakonna ainus esindaja ning üksinda fraktsiooni moodustada ei saa, kuulub ta Katri Raiki fraktsiooni Respekt.

"Enne eilset pressikonverentsi oli tal tõesti seal allkiri olemas. Aga meil oli eile õhtul ka juhatuse koosolek, kus seda arutasime ja eilsel pressikonverentsil Mihhail Stalnuhhini poolt väljaöeldu ei andnud mitte mingisugust võimalust, et me selles koalitsioonis saaksime osalised olla," ütles Kallas.

Esialgu oli erakond nõus uut koalitsiooni toetama, kuna koalitsioonilepe oli lakooniline ning keskendus kohalike probleemide lahendamisele. "Väärtuselised teemad, mis lõpuks pressikonverentsil lauale tulid, ei jätnud mingit kahtlust selles, et Mihhail Stalnuhhin ei ole oma väärtuselisi positsioone kuidagi muutnud ja seetõttu ei saa me selles koalitsioonis kindlasti osaleda," rääkis Kallas.

Kallase sõnul ei ole vastuvõetavad Stalnuhhini seisukohad, mis seostuvad nii sõjaga Ukrainas kui ka tema üldine suhtumine eestikeelsele õppele üle minemisele.

"Miks koalitsioonilepingu läbirääkimiste ajal ei arutatud neid suuri väärtuselisi küsimusi, mina jään vastuse võlgu. Eile kui me kokkulepet ja pressikonverentsi nägime, siis oli selge, et sellist koostööd Eesti 200 Narvas küll teha ei saa," ütles Kallas.

Otsus Eesti 200 saadikul allkiri tagasi võtta sündis esmaspäeval erakonna juhatuse koosolekul. Lõplik hääletus uue linnavalitsuse ametisse nimetamise üle toimub neljapäeval.

Kallas märkis, et üksinda ei saa volikogus midagi saavutada, mistõttu tuleb mingi fraktsiooniga koostööd teha. Seetõttu koostööd Raiki fraktsiooniga Larchenko ei lõpeta, kuid uue linnavalitsuse poolt ei hääleta.

"Fraktsiooni liikmeks võib ta edasi jääda, aga ta kindlasti ei toeta koalitsioonilepet ja koalitsiooni Mihhail Stalnuhhiniga. Kui otsustatakse vahetada välja ja leida teine volikogu esimees, Stalnuhhiniga volikogu esimehe kohta otseselt mitte kokku leppides, siis võime uuesti rääkida sellest, mis potentsiaalsed uue koalitsiooni võimalused Narvas on," ütles Kallas.

Küsimusele, kas Eesti 200 plaanib uue linnavalitsuse ametisse asumise järel jätkata koostööd Katri Raiki fraktsiooniga, vastas Kallas, et erakond kindlasti ei hääleta Mihhail Stalnuhhini volikogu esimeheks saamise poolt ning samas fraktsioonis on ka veel kaks inimest, kes ei seda ei toeta.

"Kui läheb koolivõrgu korrastamiseks ja eelarve vastuvõtmiseks, kus ei ole küsimus selles. et tehakse tegevusi, mis on otseselt väärtuseliselt meile vastuvõetamatud, siis loomulikult ei näe põhjust seda mitte toetada. Kui on aga tegevusi, mis on meile väärtuseliselt vastuvõetamatud, siis ei saa me seda toetada," ütles Kallas.

Fraktsiooni Respekt liikmetest keeldus koostöölepingust Stalnuhhiniga ka Anton Pratkunas ning esmaspäevase seisuga ei allkirjastanud uut koalitsioonilepet ka fraktsiooni kuuluv Anna Kovalenko.

Pratkunas selgitas, et tema ja Stalnuhhini väärtused on erinevad: "Tema vaated ja tegevused on vastuolus minu põhimõtetega. Tema venemeelne meeleolu ja Kremli narratiivide toetamine lähevad vastuollu meie iseseisva Eesti julgeoleku põhimõtetega."