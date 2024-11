Poola president: Scholzi telefonikõne Putinile oli viga

"Ma kahtlen, et Saksa kantsleri ja Putini vestlus oli liitlastega kooskõlastatud. Venemaa ründab julmalt Ukrainat ja üks tugeva majandusega Euroopa riigi juht peab agressoriga läbirääkimisi. Ma arvan, et see on viga," ütles Duda presidendi kantselei pressiteenistuse teatel suhtlusvõrgustikus X.

Samuti tervitas ta USA presidendi Joe Bideni otsust lubada Ukraina relvajõududel rünnata USA kaugmaarakettidega ATACMS Venemaa tagalat.

"Ma tervitasin Joe Bideni otsust rahuloluga. See oli väga vajalik ja on hea, et Venemaa näeb selgelt, et Ukraina saab lääneriikidelt toetust," rõhutas Duda.