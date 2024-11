CDU on ülekaalukalt Saksamaa populaarseim partei

Saksamaal toimuvad 23. veebruaril erakorralised valimised ja viimaste uuringute koondkeskmise järgi on opositsioonis olev CDU (Kristlik-Demokraatlik Liit) ülekaalukalt riigi populaarseim partei.

CDU toetus on ligi 32,3 protsenti, eelmisel nädalal oli erakonna toetus 33 protsenti. Populaarsuselt teine on samuti opositsiooni kuuluv parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mille toetus on ligi 18,8 protsenti, vahendas Bloomberg.

Kantsler Olaf Scholzi Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) toetus on 15,8 protsenti ja roheliste toetus on umbes 12 protsenti. Vabasid Demokraate (FDP) eelistab viis protsenti valijatest. Vasakpopulistliku BSW toetus on umbes kuus protsenti.

Kui Friedrich Merzi juhitud CDU võidab valimised, siis konservatiivid peavad moodustama uue võimuliidu. Pole veel selge, mitme koalitsioonipartneriga tuleb järgmine Saksa valitsus. CDU kõige tõenäolisemad partnerid on SPD ja rohelised.

CDU toetus on praegu ligi 8,9 protsendipunkti kõrgem kui 2021. aasta viimastel valimistel. Toetust on juurde võitnud ka endise kommunisti Sahra Wagenknechti juhitud liikumine (BSW), samas roheliste partei kaotas nädalaga toetust.