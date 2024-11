Olkiluoto remont ja vähene tuul võrdsustasid elektri hinna Soomes ja Eestis

Selle taga, et elektri hind Soomes ja Eestis on viimased päevad olnud üsna sama, on remont Olkiluoto tuumajaamas ning vähene tuuleenergia tootlus. Nädala algul kõrgele kerkinud hind peaks langema nädala teises pooles, kui ilmateenistused lubavad tugevat tuult.

Teisipäeval oli elektri börsihind Soomes ja Eestis praktiliselt sama (125 ja 126 eurot megavatt-tunnist) ning suhteliselt võrdsena on hinnad püsinud viimased paar päeva. Soomes pole päeva keskmine hind nii kõrge olnud alates oktoobri keskpaigast.

Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov ütles ERR-ile, et Soome elektrihinda mõjutab nädala esimeses pooles madal tuuleenergia toodang.

"Tuulevaikus kombinatsioonis Olkiluoto 3 reaktori remondiga, mis viib turult täiendavalt 1600 megavatti tootmisvõimsust, tõstab Soome elektrihinna Eestiga võrreldavale tasemele. Täiendavalt mõjuvad hinna kasvule ka keskmisest madalamad temperatuurid, mis kasvatavad tarbimist," lausus ta.

Praegu on korralises hoolduses ka Soome ja Eesti vaheline elektriühendus Estlink 1. Hooldus kestab reede hilisõhtuni.

Kasparovi sõnul tähendaks see, kui Estlink töös oleks, Soomele enamjaolt hinnatõusu.

"Estlink 1 toimimine saaks hetkel vaid täiendavalt siluda Baltimaade ja Soome hinnaerinevust, kuivõrd hinnapiirkonnad oleksid praegusest suurema võimsusega ühendatud. Kuivõrd praegu on veel tunde, kus elektrihind on Soomes soodsam kui Eestis, tähendaks Estlink 1 toimimine Soomele neil tundidel hinnatõusu, Eestile aga hinnalangust," lausus ta.

Kuivõrd nädalalõpp lubab tugevaid tuuli, on oodata, et elektri hind langeb.

"Tuuleenergia nädala tiputoodangut oodatakse neljapäeval ja pühapäeval. See toob nii Baltikumi kui Soome soodsamad hinnad," lausus Kasparov.

Korraks läheb sel nädalal tööst välja ka Estlink 2, kuid see juhtub laupäeval vaid neljaks tunniks. Eleringist öeldi ERR-ile, et tegu on niinimetatud black start testiga, mis tähendab, et testitakse, kuidas kasutada Estlink 2 võimekusi Eesti elektrisüsteemi taastamise protsessis.

"See on vajalik nii sünkroniseerimiseks kui ka üldse elektrisüsteemi toimimise tagamiseks," ütles Eleringi pressiesindaja Liis Eiser.