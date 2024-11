Euroopa Liidu kaitseministrite sõnul piirab rahapuudus Ukraina aitamist

Euroopa on jaoks on nõrk hetk. Saksamaal oodatakse valimisi, Prantsusmaa keskendub sisepoliitikale, uue Euroopa Komisjoni ametisse nimetamine venib. Just praegu on vaja Ukrainat rohkem toetada, et Venemaa seda nõrkust ära ei kasutaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On selline kerge võimuvaakum Euroopas ja loomulikult Putin kasutab seda praegu julgelt ära rünnates suuremalt ja massiivsemalt Ukrainat, et vaadata kas see pool võimuvaakumis Euroopa suudab sellele adekvaatselt reageerida või mitte," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Et Ukrainat ei surutaks nõrgana läbirääkimiste laua taha, on vaja juba tehtud otsused kiiresti ellu viia, ütleb Pevkur.

"Need samad Ameerika Ühendriikide otsused, mis on tehtud 60 miljardi osas, millest võib-olla viis protsenti on reaalselt Ukrainasse kohale jõudnud, et see abi jõuaks maksimaalselt kiiresti. Ja teiseks, need samas Euroopa otsused, mis on tehtud erinevates riikides, et ka see abi jõuaks füüsiliselt kiiresti kohale´," sõnas Pevkur.

Kõik pole Ukrainale halb, Suurbritannia ja Prantsusmaa on vihjanud, et on andmas sarnaselt Ameerika Ühendriikidele Ukrainale loa rünnata pikamaa rakettidega sihtmärke Venemaal. Sellega kasvab Saksamaale surve anda Ukrainale Tauruse raketid, Saksa kaitseminister Boris Pistorius siiski kinnitas, et seda ei tehta.

""Sest mitte midagi pole meie jaoks muutunud. Olukord on täpselt sama ja Taurus on Taurus, mitte ATACMS või Storm Shadow," ütles Pistorius.

Pistorius kaitses ka Saksa liidukantsleri Olaf Scholzi kõnet Putinile. See oli vajalik tõestus, et Venemaaga ei tasu rääkida, ütles ta.

"Kõik Saksamaal ja teistes Euroopa riikides peaks nüüd lõpuks aru saama, et praegu ei ole hetk rääkida rahust. Kõik me tahame muidugi rahu, aga Putin ei taha seda," ütles Pistorius.

Kuid nagu ka teised kaitseministrid Brüsselis rõhutas Pistorius, et Ukraina aitamiseks peab rohkem tegema. Olgu juttu Ukraina aitamisest või Euroopa kaitse tugevdamisest, lõpuks on küsimus rahas.

"Selgelt kaks protsenti – hea et me selle oleme Euroopa NATO riikide peale kokku saavutanud, aga see ei ole piisav. See ei ole selgelt piisav," ütles NATO peasekretär Mark Rutte.