Bolt ja Citybee plaanivad suurendada rendiautode arvu Tallinnas

Bolt Drive'i direktor Andrei Dementjev selgitas, et autopargi suurus sõltub mitmest tegurist.

"Praegu on Tallinnas ligikaudu 1000 autot, aga autopargi suurus on hästi dünaamiline, ta muutub pidevalt. Sõltub hooajast, sõltub autode elutsüklist ja ka meie klientide eelistusest," rääkis Dementjev.

Lähiajal on aga Boltil plaanis juurde tuua umbes 400 autot, lisas ta: "Autopark vananeb pidevalt, mistõttu üsna pidevalt käib ka [selle] uuendamine. Praegu käib veidi suurem uuendamine, sel aastal on plaanis tuua üle 400 auto.

See ei tähenda siiski, et Bolt Drive'i autode arv tõuseb nüüd 1400-ni.

"Pigem vahetame vanad autod välja ja lisame uusi. Ma arvan, et mingi väike orgaaniline kasv siiski toimub," rääkis Dementjev.

Ka autorendifirma CityBee Eesti juht Egert Kivisaar kinnitas, et autosid tuleb juurde. Kui praegu on Tallinnas ligikaudu 400 CityBee rendiautot, siis järgmisel kevadel võib neid umbes saja võrra juurde tulla.

"Eeldatavasti me räägime kuskil sajast autost, aga olenevalt sellest, kuidas nõudlust on, saame numbrit korrigeerida. Õnneks meil on täna Läti ja Leedu turud. Eks iga turg käitub natukene erinevalt. See annab meile võimaluse riikide vahel ka autosid liigutada ja vastavalt riigi nõudlusele seda nõudlust täita," selgitas Kivisaar.

Mõlemad rendiautofirmad tegutsevad nii Tallinnas kui Tartus. Erinevatel aegadel on rendiautod olnud hooajaliselt saadaval ka Pärnus, aga praegu kumbki firma mõnda teise linna laieneda ei plaani.

Parkimiskohti üldiselt jagub

Dementjevi sõnul jätkub üldiselt Bolti rendiautodele parkimiskohti, kuid on mõned piirkonnad, kus parkimiskohtade leidmine on keerulisem.

"Ülemiste kvartal on üks selline piirkond, kus parkimiskohti napib. Positiivne on see, et me teeme hästi palju koostööd nii linna kui eramaade omanikega. Paljud arendajad on ise meile pakkunud, et eraldavad rendiautode jaoks eraldi parkimiskohti, nad näevad seal väärtust," selgitas Dementjev.

Ka CityBee Eesti juht Kivisaar kinnitas ERR-ile, et Tallinnas parkimiskohtadega väga palju muret pole. Tema sõnul oleneb see palju konkreetsest ajahetkest ja sellest, kui palju erasõidukeid linnas on.

"Aga me oleme täna heas koostöös nii Ühisteenuste kui Europargiga (parklafirmad - toim.), kasutame nende eraparklaid. Kõige kolme komplektina ma arvan, et on täna parkimiskohti piisavalt," rääkis Kivisaar.

Ta tõdes, et südalinna piirkonnas on siiski hetki, kus ei ole võimalik parkida linnatänavale ja tuleb autoga minna sinna eraparklasse. "Pigem on mure täna parkimise hind, mis on Tallinna linnas suhteliselt krõbe," lisas Kivisaar.